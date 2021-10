Sorenskrivere ber Ap og Sp droppe snuoperasjon

Landets 23 sorenskrivere, som er administrative ledere for tingrettene, og de seks førstelagmennene sendte torsdag brev til de to partiene om saken, skriver Aftenposten.

Domstolsreformen ble gjennomført så sent som i april. Den besto i å slå sammen flere rettssteder slik at 60 tingretter ble til 23. Antall jordskifteretter ble også redusert. Det skal fortsatt foregå rettssaker alle steder der det tidligere lå domstoler.

Både Ap og Sp har lovet å reversere reformen. Men lederne for domstolene mener reformen har gjort fagmiljøene større og rettsstedene mindre sårbare ved sykdom og fravær.

– Denne reformen sikrer at ressurser lettere kan overføres fra dem som har for lite å gjøre til dem som har for mye å gjøre, sier sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett.