Søreide: – EU har invitert oss inn under pandemien

Onsdag møtte Søreide sine kolleger fra EØS-landene Island og Liechtenstein. Hun sier pandemien har ført til et dypere samarbeid med EU.

– Vi har sett veldig tydelig hvordan avtalen gir oss ekstra tilgang til å være med i håndteringen av pandemien, inkludert vaksineavtaler og praktiske ting som å hente hjem europeere, sier Søreide til NTB etter videomøtet.

– Det hadde ikke vært mulig for Norge alene å inngå de avtalene som vi nå er med på gjennom EU. Erfaringene fra pandemien er at vi inviteres stadig mer inn, og vi tar del i det vi ser tjener våre interesser, forklarer hun.

Tar tak i etterslep

Selv om pandemien krever og får mye oppmerksomhet, mener utenriksministeren at det daglige EØS-arbeidet går bra. Likevel øker etterslepet av saker som venter på å bli tatt inn i avtalen.

– Mye av det skyldes kapasitetsproblemer hos EUs utenrikstjeneste, men de skal nå sette ned en arbeidsgruppe for å ta tak i dette. Det setter vi stor pris på, sier hun.

Bygger bro med britene

Annonse

En annen stor sak for både EU og EØS-landene er brexit. Om halvannen måned går overgangsperioden ut, og verken EU eller Norge har fått på plass en frihandelsavtale med britene ennå.

– Hvis vi skulle vært klare til 1. januar, måtte en avtale vært i havn tidlig i oktober. Det rakk vi ikke, men vi har aldri stoppet å forhandle. Det er mange møter. Tonen er god, det er god fremdrift og stor vilje til å komme til enighet, sier Søreide.

For å sikre at særlig varehandelen kan fortsette etter nyttår, er en midlertidig løsning allerede klar.

Budsjett på vent

Tidligere i uken så det ut som om EUs langtidsbudsjett skulle komme i havn, men et polsk og ungarsk veto gjorde at dette også henger litt i løse luften. Det får betydning også for Norge og deltakelsen i programmer som Erasmus og forskningsprogrammet Horisont.

– Før vi kan bestemme endelig hva vi skal være med på, er vi avhengige av at EU-landene blir enige først, så vi vet hva prislappen blir, sier Søreide.

Norges andel av regningen vil også bli større som følge av at Storbritannia ikke lenger er med på å finansiere EU-programmene.

EU-budsjettet henger også sammen med den gigantiske gjenreisingspakken som skal få økonomien på fote etter pandemien. Den skal blant annet rettes inn mot grønn omstilling.

– Dette er også direkte i vår interesse. Blant annet økonomisk, fordi vi ønsker å være med og har mye å tilby. Og hvis EU lykkes, så lykkes Norge; EU er vår største handelspartner, avslutter statsråden.