Sondre (26) møtte bjørnen: – Den freste til idet den løp

Møtet med den store bamsen fant sted i Engerdal, øst i Hedmark, nær svenskegrensa. 26 år gamle Sondre Bech Sponberg var alene på post under elgjakta da en bjørn kom ruslende over vidda.

– Bjørnen var mer enn nærme nok til at jeg ville ha den noe nærmere. Jeg klarte ikke å tenke helt klart i situasjonen, forteller Sponberg, som sier bjørnen maks var 40 meter unna på det nærmeste.

I videoen ser man tydelig at bjørnen oppdaget Sponberg, og tenker seg nøye om, før den til slutt snur og løper av gårde. I løpet av de nervepirrende sekundene hvor bjørnen tar sitt valg rekker ikke 26-åringen å tenke så mye.

– Jeg klarte ikke tenke så mye annet enn "Faen, hva gjør jeg nå?" Jeg ble veldig skremt, for jeg visste jeg måtte gi meg selv til kjenne før den kom altfor nærme.

Ute etter bær

Dette er ikke første gang han møter bjørn under elgjakta, men denne gangen ble det litt mer spennende enn forrige gang.

– Jeg så bjørn for fire år siden også under elgjakt, men den gang stakk bjørnen ganske kjapt. Denne var litt mer irritert for å treffe meg der. Den freste til idet den løp av gårde, sier Sponberg.

Bjørnen beveger seg ofte i tett skog og oppdages sjelden av mennesker, men i bærsesongen kommer de ut av skogen for å spise bær, forteller postdoktor Geir Rune Rauset ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Dette er tida på året da bjørnen bruker store deler av døgnet på å spise bær – opp til en tredjedel av egen kroppsvekt i løpet av en dag – for å bygge fett som den skal tære på gjennom en lang vintersøvn i hiet. Derfor er det gjerne størst sjanse for å se bjørn på denne årstiden.

Annonse

Orienterer seg om situasjonen

Han mener bjørnen i videoen først ikke er klar over jegeren, og at den først oppdager at det er andre der når Sponberg roper ut. I de sekundene bjørnen står stille forsøker den å få oversikt over situasjonen.

– Dyr, som folk, er gjerne avhengig av inntrykk fra to eller flere sanser for å forstå hva som hender. Bjørnen har relativt dårlig syn, men svært god luktesans. En "klassisk" situasjon er at bjørnen reiser seg på to bein for å få bedre oversikt. Dette blir ofte feilaktig tolket som et tegn på aggresjon. I denne situasjonen trekker bjørnen seg raskt tilbake etter en liten "tenkepause". Dette er ganske vanlig.

Han forteller om et skandinavisk bjørneprosjekt hvor forskere med GPS-merking på bjørner, har møtt bjørner ute i naturen. Denne forskningen viste tydelig at bjørnene i Skandinavia forsøker å holde seg unna mennesker.

Ikke skyt før du må

Det beste tipset dersom du møter en bjørn er å gjøre deg tydelig til kjenne, slik at bjørnen ser deg.

– Snakk rolig til bjørnen og gjør rolige bevegelser, så den kan se hvor du er. Unngå skriking og brå bevegelser. Trekk deg rolig tilbake mens du holder oppsyn med bjørnen og ser hva den gjør. Å løpe fra en bjørn kan du bare glemme.

Rauset påpeker likevel at det er sjelden bjørn angriper mennesker, og det mest vanlige er såkalte "skinnangrep", hvor bjørnen later som den angriper for å skremme. Å forsøke å skyte en bjørn som angriper er svært utfordrende, forteller han.

– En aggressiv bjørn senker skallen og dekker dermed vitale treffområder. I praksis blir det da dødelige treffområdet på størrelse med en tennisball, og den kan komme løpende mot deg i 60 kilometer i timen. Skyter du på en bjørn under skinnangrep er faren svært stor for at du skaper en mye farligere situasjon. I en sammenstilling av alle bjørneangrep i Skandinavia i moderne tid var det i størsteparten av tilfellene løst skudd i forkant av angrepet. Så et generelt viktig råd er å unngå å skyte så lenge man bare kan.