Sømna i Nordland med varmeste tropenatt noen gang

Den gamle rekorden var det Halden som kunne notere seg – med 25,5 grader – så langt tilbake som 9. juli 1933. Den nye toppnoteringen er dermed over en halv grad høyere enn den forrige.

– Vær og vind helt foreløpige oversikt viser at 26,1 grader som minimum i natt mellom åtte i går og åtte i morges er blitt tidenes aller varmeste tropenatt, sier Bernt Lie i Vær og Vind.

Tangering av rekorden

Det er ikke rart at det skulle skje i nettopp Nordland, ettersom Laksfors tangerte Nesbyens temperaturrekord på 35,6 grader lørdag, mener han.

Nå er det knyttet et lite forbehold til tangeringen – målestasjonen skal først sjekkes. Vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød opplyste lørdag til NTB at det er uklart når det skjer, men det kan hende det først blir over helgen.

Målestasjonen Sømna-Kvaløyfjellet ligger på 302 meter over havet. Ifølge Lie er tropenatten i Sømna den varmeste på vel 150 år.

Annonse

Det ble registrert tropenatt ved 19 målestasjoner natt til søndag, skriver VG.

Ikke under 20 grader

Tropenatt er ifølge norsk definisjon en natt der lufttemperaturen mellom klokka 20.00 og 8.00 ikke går under 20 grader celsius.

Søndag ventes det væromslag i deler av Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt.

– I Agder, Telemark, Vestfold og Rogaland er det utrygt for kortvarig sterke vindkast i forbindelse med bygevær og torden. Fest partytelt og trampoliner før bygene kommer, lyder rådet.

Lenger nord blir det kaldere, opplyser statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til VG.

– Det er uvanlig mye kaldluft på gang i Sibir, og den sprer seg sørover til Troms og Finnmark til uka. Allerede i dag blir det neppe over ti grader i Kirkenes, sier han.

(©NTB)