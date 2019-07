Sommartid er lesetid

I år er det nasjonalt bokår og 500 år sidan den første norske boka gjekk i trykken. 2019 er med andre ord eit år då vi skal boltre oss i litteratur, lesing og leseglede. Vi har nytta høvet til å spørje fylkesbiblioteksjefane på Vestlandet og i Telemark, i tillegg til direktøren ved Nasjonalbiblioteket, om hjelp til å velje ut bøker dei meiner det er verdt å kikke nærmare på – og kanskje pakke med i kofferten når vi dreg på ferie. Kanskje får du sjanse til å bli kjent med ny litteratur eller den boka du skulle ha lest for mange år sidan.

Vi har spurt litteratur-fagfolka om dette: Kva for bok synest du eignar seg som ferielektyre og kvifor? Kva handlar denne boka om? Og kva bok ønskjer du sjølv å få tid til å lese i sommar?

Aslak Sira Myhre, direktør ved Nasjonalbiblioteket:

– Akkurat no les eg «Sauebondens liv. Fortellinger fra den engelske landsbygda» av James Rebanks. Dette er ei sakprosabok som går rett inn i dei største politiske motsetningane og konfliktane i Vesten i dag. Rebanks fortel om seg sjølv og vi får høyre korleis det er å leve som sauebonde i Lake District i England. Rebanks fortel om arbeid, ull, kjøt og landskapet rundt han. Under ligg ei forteljing om dei usynlege menneska som har skapt England gjennom tusenvis av år, seier Aslak Sira Myhre.

– Eg har ei lang liste av bøker som eg ønskjer eg får tid til å lese, og ho endrar seg heile vegen. Det eg likar best er historiske bøker. Mellomalderen og norsk og europeisk historie er interessante tema. Men om eg må velje ei bok, skulle eg ønskje eg hadde lest Koranen. Og Bibelen burde eg ha lest på nytt, men eg veit ikkje om eg tek meg tid, seier nasjonalbibliotekaren.

Mette Kristin Gjerdrum, fylkesbiblioteksjef i Telemark:

– «Sommeren uten menn» av Siri Hustvedt. Dette er ein utfordrande og godt skriven roman om kvinner og jenter, kjærleik og ekteskap, svik, sorg og glede. Den handlar om ei kvinne som er blitt forlaten av mannen sin etter 30 års ekteskap. Sommaren står for døra, og kva gjer du då? Mia Fredricksen bryt saman og reiser heim til mor si og ei trygg famn. Dager og veker går, og sakte, men sikkert vert Mia dregen tilbake til livet og menneska rundt seg. Ho blir klokare, ho veit kva ho vil kjempe for og kva som skal ha fokus i livet hennar. Dette er Siri Hustvedt på sitt beste, seier Mette Kristin Gjerdrum.

– Eg håpar eg får tid til å lese «Tante Urikkes vei» av Zeshan Shakar, seier Gjerdrum.

Britt Ellingsdalen, fylkesbiblioteksjef i Rogaland:

– «Winterkrigen» av Janne Stigen Drangsholt – og dei andre bøkene om Ingrid Winter («Ingrid Winters makeløse mismot» og «Winter i verdens rikeste land»). Desse er humoristiske kvardagsskildringar frå Velstands-Noreg. Dei gir eit skråblikk på absurde krav og forventningar vi har til oss sjølv og andre i familien og på jobben, og korleis vi posisjonerer oss som mødrer, som fagperson, tilsett og som nabo. Perfekt ferie-lesing! meiner Britt Ellingsdalen.

– «Det annet kjønn» av Simone de Beauvoir er ei bok eg har late som eg har lest så lenge at eg nesten trur det sjølv. Viss den blir for tung å dra på, tek eg med meg «Solaris korrigert» av Øyvind Rimbereid. Det er eit forteljande dikt frå framtida (2480), skriven på eit språk som Rimbereid har funne på, seier Ellingsdalen.

Ruth Ørnholt, fylkesbiblioteksjef i Hordaland:

– «Kompaniet av dikta sjeler» av Wanda Marasco. Eg likte godt Napoli-kvartetten av Elena Ferrante og fekk også med meg første sesong av tv-serien i vinter. Når Kistin Sørsdal igjen har omsett ein kvinneleg forfattar som skriv frå Napoli, er det nok til å vekke mi interesse.

Rosa sit ved dødsleiet til mor si og fortel historia hennar frå sitt eige perspektiv. Det er historia om å bli vaksen på den italienske landsbygda etter andre verdskrigen og om oppvekst i ein fattig bydel i Napoli. Det handlar om ære, avmakt, klasseskilje og ulike måtar å livnære seg på. Det handlar om overgrep, sjukdom, galskap og kjærleik. Boka nyttar andre litterære verkemiddel enn Ferrante, og Sørsdal har grave djupt i det nynorske vokabularet for å få fram miljø og personar. Dette er ei bok eg kan anbefale! seier Ørnholt.

– Eg har lånt ein bunke på biblioteket, men særleg har eg lyst til å ta tak i ei fagbok frå i fjor: John Yngvar Larsson og Lars Sandved Dalen: «Den fantastiske skogen».

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane:

– «Jeg lever et liv som ligner deres» av Jan Grue. Den må du lese mens du har tid til å tenkje lange tankar til endes, til dømes i ferien. Grue er forfattar og professor, men òg rullestolbrukar. I boka reflekterer han over si eiga historie, og får sagt mykje om kva det er å vere menneske og om kva det betyr at samfunnet gir rom for at vi alle faktisk kan få utvikle oss fritt, seier Siri Ingvaldsen.

– Eg står på venteliste i eBokBib på Olaug Nilssen si siste bok, «Ikkje tenk på det». Den trur eg er perfekt som sommarlektyre, legg Ingvaldsen til.

Annette Elin Koch, fylkesbiblioteksjef i Møre og Romsdal:

– Eg anbefaler «Sabina» av Karsten Alnæs. Den er tidlaus og like aktuell i 2019

Det er ein roman basert på fakta om den russisk-jødiske psykiateren Sabina Spielrein. Den kan lesast som ein historisk, politisk roman om maktstrukturar og ideologiar i Europa med verdskrigane som bakteppe. Men den kan også lesast som ei kjærleikshistorie og ei forteljing om kvinnefrigjering. Sentral i romanen er vitskapskvinna Sabina, som med sitt intellekt øvde stor innverknad på legar som Sigmund Freud og Carl Gustav Jung. Ho innleidde eit kjærleiksforhold til Jung, som etter kvart utvikla seg svært destruktivt. Eg anbefaler varmt denne boka fordi ho er vakker, lærerik, fengslande, nervepirrande, erotisk og så skriv Alnæs så hjarterått og vakkert at ein nesten mister pusten, seier Annette Elin Koch.

– I år skal eg ta for meg forfattarskapen til Siri Hustvedt. Eg skal lese «Minner om fremtiden» og «Sommeren uten menn», som ei byrjing.