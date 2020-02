Solberg vil se på kostnad ved elferjer

I flere kystfylker har det den siste tiden vært heftige protester mot økte ferjepriser fra nyttår. Et viktig element i debatten har vært overgangen til el- og lavutslippsferjer.

– Regjeringen har bidratt til økte kostnader for kystfylkene gjennom endring av inntektssystemet og ved ikke å ta merkostnaden knyttet til overgangen til elferjer, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Hun ba Solberg avklare om regjeringen vil ta den økte kostnaden ved overgang til elferjer.

– De er ikke på 100 millioner, som statsministeren har sagt i en tidligere spørretime. De er iallfall 500 millioner, sa Arnstad.

Solberg viste til at regjeringen vil ettergå betingelsene som lå til grunn for anslaget om at 100 millioner ville dekke ekstrakostnaden ved overgang til grønnere ferjer.

– Det var basert på en reell, faglig gjennomgang av anbudene. Da så man på hva som var merkostnaden knyttet til det å være en el- eller lavutslippsferje, sa hun.

Solberg ba også Sp om ikke å løpe fra ansvaret.

– Det er deres politikere som har fattet disse vedtakene, sa Solberg, med henvisning til at Sp sitter med makten i mange kystfylker.

