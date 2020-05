Solberg: – Vil ikke legge meg opp i hvilken ost folk kjøper

Koronakrisen har satt tusenvis av norske arbeidsplasser i fare, og nordmenn må kjøpe norske varer for å demme opp for krisen, mener Senterpartiet.

– Vi kan alle gjøre noe for å redde arbeidsplasser og sikre verdiskaping i Norge. Folk kan velge norsk ost i stedet for utenlandsk. De som trenger en ny lenestol, kan kjøpe en fra Sunnmøre, slo Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast i den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.

Utfordret Erna

Der sendte han en utfordring til statsminister Erna Solberg (H):

– Vil du oppfordre nordmenn til å handle norsk, spurte Vedum.

– Det er viktig å tenke gjennom hva hver og en av oss kan gjøre. Men jeg vil ikke legge meg opp i hvilken ost folk spiser, eller hva slags sofa de vil ha, repliserte Solberg.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre snek til seg et stikk til Vedum.

– Jeg vil bare peke på at vi oppfordrer utlandet til å kjøpe norsk fisk, sa Støre.

Annonse

– Setter arbeidsplasser i fare

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener på sin side regjeringen setter mange arbeidsplasser i oljeindustrien i spill gjennom måten tiltakspakken til olje- og gassnæringen er skrudd sammen på.

– En samlet bransje mener at dette ikke er godt nok, påpekte hun fra Stortingets talerstol og viste til at tusenvis av ansatte i leverandørindustrien for olje og gass nå står i fare for å bli permittert.

Regjeringen har foreslått å gi olje- og gassnæringen en midlertidig utsettelse på skatteregningen, der hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres. Men både NHO, LO og Norsk olje og gass har gått sammen om å kreve endringer i skatteregimet.

– Nedgang uansett

– Det er ofte sånn at når vi kommer med forslag, så synes ikke bransjene det er bra nok fordi de gjerne ville hatt mer, svarte Solberg, som mener at tiltakspakken både styrker likviditeten på kort sikt og stimulerer til nye investeringer.

– Det er viktig å huske at vi var i en situasjon der vi ville fått en nedgang i olje- og gassindustrien uansett, selv om vi ikke hadde fått korona, føyde hun til.

Regjeringen har tatt sikte på å starte innledende samtaler med opposisjonen om oljepakken onsdag.

(©NTB)