I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag la SV-leder Audun Lysbakken opp til et hardkjør mot Solberg om den videre behandlingen av regjeringens klimaplan.

Regjeringen la i fjor fram planen Klimakur 2030, med vurderinger av 60 tiltak som skal kutte halvparten av utslippene innenfor sektorene transport, sjøfart, landbruk og avfall. Energi- og miljøkomiteen har så vidt startet arbeidet med planen, som trolig vil bli behandlet på Stortinget senere i vår.

Frp-slakt

I Stortinget viste Lysbakken blant annet til at Frp har slaktet meldingen for å være for tøff og ambisiøs.

– Vil regjeringen forhandle med Frp først? ville SV-lederen vite.

Det kunne Solberg bekrefte.

– Vi vil snakke med Frp, men også med de andre partiene. Vi håper på en enighet om hovedtrekkene, men vi har ingen illusjoner om at vi kommer til å bli enige om alt, svarte Solberg.

– Men vi har ikke tenkt å forhandle ned våre tiltak, bedyret hun.

Lysbakken er skuffet over prosessen regjeringen har valgt.

– Det er veldig skuffende at statsministeren vil bryte den lange tradisjonen med klimaforlik i Stortinget og heller starte med eksklusive samtaler med Frp, sier han til NTB.

– Bør få alarmen til å gå

– Jeg frykter at dette vil gi Frp en vetorett i denne saken og hindre at det kommer inn mer offensive klimatiltak gjennom en bredere behandling i Stortinget.

Ifølge SV-lederen vil tiltakene som nå ligger i planen bare vil føre til rundt halvparten så store kutt som det regjeringen har lagt opp til. Regjeringens ambisjon er å kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

Fra Stortingets talerstol spurte han om Solberg kan garantere at regjeringen ikke vil gå med på noe som svekker summen av utslippskutt i klimaplanen.

– Vi har en ambisjon om at vi skal nå de målene vi har satt oss, svarte Solberg.

– De vil med andre ord ikke gi noen garanti for at de ikke vil gi etter for Frp. Det bør få alarmen til å gå, sier Lysbakken.

Premiss

På spørsmål fra NTB om regjeringen vil være villig til å vanne ut klimaplanen for å få på plass en enighet med Frp, svarer Solberg:

– Utgangspunktet vårt er at vi kommer til å jobbe for å få på plass mest mulig gjennom av vår plan. Det betyr at dette vil være et premiss når vi går i forhandlinger med Frp. Vi kommer ikke til å forhandle vekk ting vi kan få flertall for uansett.

