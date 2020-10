Solberg frykter smitteverntiltakene vil påvirke matforsyningen i lang tid

Solberg møtte pressen etter tildelingen av Nobels fredspris til Verdens matvareprogram (WFP). Hun gratulerte WFP på vegne av regjeringen.

Statsministeren mener verdens land ikke har vært flinke til å se følgene av smitteverntiltakene de fleste land i verden har innført, for å stoppe spredningen av koronapandemien.

– Særlig land som ikke har en egen havn, opplever at de ikke får importert gjødsel, matvarer eller såkorn. Får du ikke inn såkorn, får du også utfordringer med neste innhøsting. Vi kommer til å få større utfordringer neste år, sier Solberg.

Hun peker også på problemet med sjøfolk som ikke får avløsing, som fører til at færre skip trafikkerer verdens hav med matvarer om bord.

– Det dreier seg om at hvert enkelt land ser at deres tiltak kan ha konsekvenser for andre land. Det dreier seg om å sørge for at man har åpne kanaler mot landene som ikke har havner, og at maritim handel må fungere, sier Solberg, som også tok opp problematikken i sin tale til FNs hovedforsamling.

Statsministeren peker på at antallet som var rammet av sult, var på vei nedover før koronapandemien.

– Det var fordi WFP, blant annet, har drevet med noen langsiktige prosjekter, men også fordi vi har klart å få til mer normalt jordbruk, mer gjødsel, mer dyrking, slik at vi var i ferd med til å komme mye bedre ut av dette. Så fikk vi et stort tilbakeslag med pandemien, sier Solberg.