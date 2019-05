Solberg forstår Mays avgang

May varslet fredag at hun går av som det konservative partiets leder 7. juni.

– Jeg synes det er leit at jeg mister en kvinnelig kollega i Europa, sier Solberg til NTB.

– Jeg har hatt et godt samarbeid med Theresa, men skjønner at hun har en vanskelig politisk situasjon og har gjort sitt beste for å løse brexit. Når det har vært så krevende å samle politisk flertall for en modell for brexit, er det forståelig at hun velger å gå av, sier den norske statsministeren.

Hun mener May i lang tid har vært en sterk politiker i Storbritannia.

– Jeg har kjent henne siden hun var innenriksminister. Hun er en tydelig politiker og var klar i sin kamp mot terror. Jeg er særlig takknemlig for anti-slaveri-arbeidet som Storbritannia tok lederskap på under hennes ledelse, sier Solberg.