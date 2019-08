Solberg fikk se skrekkscener på fuglefjell

Før turen ut til fuglefjellet i Møre og Romsdal hvor fuglene lenge har bygget reir av plast, kunngjorde statsministeren at det skal bevilges 50 millioner mer over bistandsbudsjettet neste år.

Pengene skal gå til internasjonale prosjekter for bærekraftig bruk av havet – deriblant bekjempelse av marin forsøpling.

Kort tid senere fikk hun se et trist bevis på hva plasten i havet betyr for fuglene som bor ute i havgapet.

– Vi så en havsule som åpenbart hadde dødd. Den hadde hengt seg fast og ikke kommet seg vekk, og hang der død. Dette er en veldig synlig konsekvens av plastforsøplingen. Den konsekvensen som er størst, er alt det de får i seg av plast som forhindrer opptak av normal mat og fordøyelse, sier Solberg til NTB.

– Må rydde opp

Mange av redene statsministeren fikk se, var tydelig laget av plast.

– Selv om en del av plasten og plastgarnene har bleknet litt, så kunne vi se hvor mye det var, sier hun.

– Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! Verden kan ikke akseptere at fugler utsettes for slikt. Vi må rydde opp. Hele verden må være med, sier Solberg til VG.

Hun sier at hun vil be verdens ledere om å bli med på et krafttak for å bli kvitt plast i havet.

Må jobbe internasjonalt

Årlig havner rundt åtte millioner tonn plast i havet, ifølge regjeringen. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.

– Det er en enorm økning av plast i havet. Det er fordi vi bruker så mye mer plast. Plast har mange fantastiske egenskaper, men problemet er at det havner i sjøen, sier Solberg.

Nå håper hun at bistandsmidlene de bevilger, kan hjelpe noe.

– Veldig mye av plasten kommer fra land som er i Asia. Vi må jobbe internasjonalt for mer bevissthet rundt resirkulering, sier Solberg.

– Det er en av de største truslene mot vår ambisjon om å leve av havet i framtiden, sier statsministeren.

