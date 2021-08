Solberg ber Stortinget endre «uheldig» etterlønnsordning

Stortingsvedtaket fra 1993 ligger til grunn for regjeringens ordning med at statsråder automatisk får etterlønn når de forlater regjeringen, uansett om de har ny jobb eller ikke.

Regjeringen har strammet kraftig inn, og nå ber statsminister Erna Solberg (H) også Stortinget endre sitt vedtak, melder Dagens Næringsliv.

«Jeg mener det er uheldig at medlemmer av regjeringen får utbetalt én måned fratredelsesytelse automatisk, selv om vedkommende har annen inntekt, og at det heller ikke avkortes», skriver Solberg i et brev til Stortingets presidentskap