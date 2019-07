Sol og varme i vente over hele landet

Til tross for at kalenderen viser juli måned har et ustabilt vær og fraværet av ordentlig sol skapt frustrasjon hos mange nordmenn så langt i sommer.

Natt til onsdag denne uken ble forhåpentligvis bunnivået nådd. Da ble det satt hele tre nye fylkesrekorder for minimumstemperatur for juli. På Juvasshøe i Oppland ble det målt 6,4 minusgrader. På Storhornet i Trøndelag ble det målt 4,5 minusgrader, mens det ble målt 2,7 minusgrader ved det ustabile fjellet Mannen i Møre og Romsdal.

Mot slutten av helgen og utover neste uke ser det imidlertid ut til å snu. Et høytrykk ved Grønland er nemlig på vei mot den norske kysten.

– Ja, det er slik at høytrykket siger rolig østover, og fra mandag av vil det legge seg slik at det dekker hele Skandinavia. Det vil bli slutt på påfyll av stadig mer kald nordavind. I stedet blir det rolige vindforhold, mye sol og etter hvert litt sørlige luftmasser, sier meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo til VG.

Stigende temperaturer i hele landet

Fra og med neste uke vil temperaturene stige opp mot 25 grader på Sør- og Østlandet. På Vestlandet og i Midt-Norge vil folk også kunne glede seg over varmere temperaturer, med opp mot 20 grader fra og med mandag av.

Annonse

Forrige måned ble den åttende våteste junimåneden på over 100 år, og verst gikk det utover Lurøy kommune på Helgelandskysten i Nordland. Der kom det 91,2 millimeter regn i løpet av kun ett døgn. Lavtrykket som har preget Helgelandskysten beveger seg imidlertid nå østover, og i Nordland ventes det nå oppholdsvær med temperaturer mellom 16 og 20 grader.

Også i Troms og Finnmark blir været bedre, og allerede fra søndag av kan det bli opp mot 20 grader i store deler av begge fylkene.

Flere fjelloverganger åpne igjen

Minusgrader, snøvær og vanskelige kjøreforhold har skapt en del trøbbel på flere fjelloverganger de siste tiden dagene.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet var i perioder stengt både tirsdag og onsdag. Torsdag morgen åpnet veien igjen, og selv om det fremdeles kan være noen glatte partier over toppen av fjellovergangen, melder Meteorologisk institutt at det verste snøværet nå har gitt seg.

Gamle Strynefjellsveg, fylkesvei 258 mellom Oppland og Sogn og Fjordane, er imidlertid fremdeles stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Også fylkesvei 243 over Aurlandsfjellet i Sogn og Fjordane har vært stengt på grunn av de vanskelige kjøreforholdene, men åpnet igjen torsdag.

(©NTB)