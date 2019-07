Sol og opphold stort sett over hele landet

– På Østlandet vil det bli ganske likt slik det har vært de siste dagene. Ganske pent vær med mye sol. Det kan riktignok bli en del ettermiddagsbyger enkelte steder, sier vakthavende meteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

Etter en svært fuktig juni har sommerværet tatt seg opp på Østlandet den siste tiden. Årsaken er at et høytrykk ute i Norskehavet mellom Norge og Grønland holder lavtrykkene unna – noe som fører til godvær over stort sett hele landet. Temperaturene vil jevnt over ligge over 20 grader i store deler av landsdelen inn mot helgen.

– Det blir kanskje litt ekstra varmt Østafjells lørdag, men det er jo et stort område med mye lokal variasjon. Midt på dagen lørdag kan det bli over 25 grader enkelte steder, sier Eikill.

På Sørlandet, som for mange er en populær landsdel om sommeren, vil temperaturene være ganske like som på Østlandet. Spesielt i helgen ligger det an til klassisk sørlandsidyll enkelte steder.

Skyer langs kysten

Vestlandet har de siste dagene vært preget av en del lave skyer langs kysten, noe som vil fortsette de neste dagene. I indre strøk kan det bli en del ettermiddagsbyger fram mot helgen.

– Det har vært mye fint vær på Vestlandet de siste dagene, noe som fortsetter de neste dagene. Temperaturmessig vil det for det meste ligge rett i underkant av 20 grader, i hvert fall i den sørlige delen av Vestlandet. Fram mot helgen ser det ut til å bli litt varmere i den nordlige delen av Vestlandet, sier hun.

Langs kysten av Midt-Norge kan det også bli skyer og en del lokal tåke enkelte steder, men også pent vær med sol fram mot helgen.

– Det vil for det meste ligge rett i underkant av 20 grader. Det vil bli litt kjøligere inn mot helgen, og fra lørdag av kan det bli to-tre grader lavere temperaturer. Fredag ligger det an til litt regnbyger i grensetraktene, sier Eikill.

Kjøligere i nord

Nord-Norge har hatt fint vær den siste tiden, med temperaturer opp mot 20 grader. I Tromsø har det vært over 20 grader de siste tre dagene.

Til helgen vil imidlertid temperaturene synke brått over hele landsdelen.

– I likhet med i Midt-Norge vil det fra fredag av komme enkelte regnbyger i grensetraktene, spesielt i Nordland og Troms. Det blir også en del lave skyer langs kysten, og det vil bli generelt synkende temperaturer i hele Nord-Norge. Flere steder vil det ligge rundt 10 til 13 grader, sier Eikill.

Kaldest blir det i den østlige delen av Finnmark, der det ligger an til å bli godt under 10 grader.

(©NTB)