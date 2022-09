Sokneprest om gravferder: – Det er heilt greitt at ein gjer det veldig, veldig enkelt

Døden – som livet – er ikkje gratis. Kvart år blir det arrangert rundt 40.000 gravferder i Noreg, med ein typisk prislapp på mellom 30.000 og 50.000 kroner. For mange etterlatne kan den samla kostnaden av gravferd, minnestund og gravplass prege økonomien i lang tid framover. Marit Evensen, seksjonssjef i Forbrukartilsynet, oppmodar alle pårørande til å gjere som ein alltid bør når varer og tenester skal skaffast.

– Forbrukarane er i ein sårbar situasjon når gravferda skal planleggjast. Likevel er det viktig å samanlikne pristilbod viss det er fleire gravferdsbyrå der ein bur. Det er store prisforskjellar i gravferdsmarknaden og stor variasjon i korleis byråa vel å leggje fram prisane sine på nett, seier ho.

Tydelege reglar

I 2019 gjekk Forbrukartilsynet gjennom nettsidene til 47 gravferdsbyrå i Oslo, Bergen og Agder. Heile 30 av 47 byrå overheldt ikkje krava til prisopplysningar. 20 fekk brev om å endre marknadsføringa si.

– Reglane er tydelege. Gravferdsbyrået skal gi prisopplysningar uoppmoda ved første konsultasjon. Desse skal innehalde minimums- og maksimumsprisar for varer og tenester gravferdsbyrået leverer eller formidlar, seier Evensen.

Etter undersøkinga og utsendinga av varselbrev i 2019 seier Evensen at Forbrukartilsynet får færre tips og klagar.

– Vi ser likevel ikkje bort frå at det framleis kan vere utfordringar knytte til gravferdsmarknaden, seier ho.

Skammar seg

Når døden hender, skal mykje skje på kort tid. Ifølgje gravferdslova skal anten kistegravferd eller kremering finne stad innan ti virkedagar (eller to veker inkludert helgar). Mange avgjerder må takast, samstundes som stresset og sorga og tankane kjempar om merksemda. Lars Svanholm, dagleg leiar i Svanholm og Vigdal Gravferd, stadfestar at prisen ofte er eit tabu når gravferda blir planlagd.

– Mange pårørande er redde for å verke gjerrige og skammar seg over å ikkje ha råd til dyre seremoniar, minnestunder og gravplassar. Men ikkje alle avgjerder må takast omgåande. For somme kan det vere betre å bla gjennom katalogar og prislister rundt stuebordet enn hos gravferdsbyrået, seier han.

Dyrt utanfor kommunen

Det er mange små og store faktorar som bestemmer kostnaden for ei gravferd. Blant dei viktigaste er kvar ho finn stad. Nærare 90 prosent av Noregs innbyggjarar vel gravferdsseremoni i regi av Den norske kyrkja. Ikkje-medlemmer kan også ha kyrkjeseremoni, men då må dei etterlatne betale for leie av kyrkje, prest og organist. Sjølve gravplassen skal derimot vere kostnadsfri.

– Kommunen pliktar å stille med kostnadsfri gravplass for innbyggjarane sine. Skal avdøde blir gravlagde i ein annan kommune, kan det koste titusenvis av kroner ekstra, seier Svanholm.

Frakt av avdøde, leie av kyrkje, feste av gravstad, prest frå kyrkjelyden og organist til salmane: Alt kostar pengar når avdøde ikkje er folkeregistrert i den aktuelle kommunen. Men det finst heldigvis unntak frå regelen, seier Svanholm.

– Om avdøde flytta frå heimen sin på grunn av sjukdom, til dømes til ein pleieheim i ein annan kommune, kan det givast unntak for desse avgiftene. Desse søknadane blir ofte innvilga, men erfaringa vår er mange pårørande ikkje kjennar til at dei kan søkje. Dette kan gravferdsbyrået som regel hjelpe til med, seier han.

Dødsannonsen

Dødsannonse i avisa er noko av det første dei etterlatne tek stilling til i møte med gravferdsbyrået. Prisane varierer stort – frå 2000 eller 3000 kroner for ein enkel annonse i ei lokalavis til meir enn det dobbelte i ei riksdekkjande avis.

Somme vel no bort denne typen annonse heilt, og nøyer seg med digitale alternativ – det vil seie minnesider og sosiale medium – sjølv om spesielt den eldre generasjonen gjerne orienterer seg om bortgangen til kjende gjennom aviser.

Dei fleste gravferdsbyrå tilbyr kostnadsfrie minnesider for den avdøde på nett, som blir sette opp og fullførte av dei etterlatne. Her kan venner og familie leggje inn ei siste helsing, bestille blomar, donere pengar til velgjerande formål og få praktisk informasjon om gravferda.

Unødvendig pengefelle

Sjølv om bruk av kyrkje er kostnadsfritt for medlemmer av Den norske kyrkja, kan delar av seremonien utgjere ein betydeleg utgiftspost. Blomar, musikk, program, lysestakar – her forsvinn tusenlappane fort. Men om tida og overskotet er der, kan mykje blir arrangert av dei etterlatne, seier Svanholm.

– På sommaren ser vi ofte pårørande som plukkar eller kjøper inn blomstrane sjølv. Har ein tid og overskot, kan dette bli både fint og personleg. Det same gjeld program. Har ein tilgang til skrivar heime eller hos ein familiemedlem, kan ein spare eit par tusenlappar på å skrive dei ut sjølv.

Om seremonien blir følgd av ei minnestund, kan også dette utgjere ein stor del av det totale budsjettet. Prega av forventningspress går mange pårørande i ei unødvendig pengefelle, meiner Svanholm.

– Folk kjem ikkje på minnestund for å ete seg mette på fin mat eller drikke alkohol. Dei kjem for å dele tankar og minne om den avdøde. Ein kaffikopp og eit kakestykke er hyggjeleg, og erfaringa vår er at dei færraste forventar noko servering utover det, seier han.

Lettare å spele eigen musikk

Ingvild Osberg er sokneprest i Rygge og har halde mange gravferder dei siste 32 åra. Dei fleste pårørande lèt framleis gravferdsbyrået ta seg av det aller meste, seier ho. Men det er samstundes fleire som tør å tenkje annleis når seremoni og gravplass skal planleggjast.

– Folk verkar mindre bekymra med tanke på forventningane til andre og kva som typisk blir gjort i ein slik prosess. Eg opplever at dei er mindre redde for å ta sine eigne val, seier Osberg.

Framveksten av digital musikkavspeling er blant dei tydelege skifta i tradisjonelle kyrkjegravferder. Ein må framleis betale for retten til å spele av musikken, men dette blir uansett mykje billigare enn å hyre inn solist eller musikarar.

– Organistane eg jobbar med, meiner at det er greitt å spele av digital musikk i samband med minnetalen, ved sida av fellessongen. Det trur eg handlar mykje om tilgang til og utbreiing av digitale strøymetenester. Om det er bestemor som blir gravlagd, hadde ho kanskje Spotify sjølv. Dette kan gjere det lettare å finne dei gamle, spesielle låtane som bestemor var glad i.

Minne kostar ingenting

Det er mange måtar å gjere seremonien meir personleg på, seier Osberg.

– Viss ein har musikalske krefter i familien, kan det vere ei fin erstatning for ein profesjonell solist. Ein kan også plukke blomar, skrive ei helsing eller seie noko. Men det er også greitt å la vere. Folk har veldig ulik kapasitet i ein slik situasjon.

Osberg rår familiar som slit med økonomien, til ikkje å bruke pengar dei ikkje har på blomar, dekorasjon eller kostbare kister.

– Det er heilt greitt at ein gjer det veldig, veldig enkelt. Det er verken kista eller blomane som fortel historia om den avdøde. Det som ofte gjer ei bisetjing fin, er minna og historiene. Desse kostar heldigvis ingenting, avsluttar ho.