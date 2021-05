Søket etter skadeskutt ulv i Rendalen avsluttet

Søket startet tidlig mandag morgen og ble avblåst i 19-tiden mandag kveld, melder Østlendingen.

– Det vil ikke bli gjort nye søk etter ulven tirsdag. Vi vet at ulven ble truffet. Det er funnet blod etter den, men det er ingenting som tyder på at vitale organer er truffet. Det er ikke bra dette her, sier rådgiver Ståle Sørensen hos Statsforvalteren i Innlandet.

Han har et håp om at ulven skal bli funnet.

– Det er en god del viltkameraer i området, og det er normalt mye folk ute i terrenget i området. Vi håper at dyret blir funnet på den måten, selv om det aktive søket etter ulven er avsluttet, sier Sørensen.

