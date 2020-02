Sognepresten om homofile i Ørsta: – Både unge og eldre har opplevd at de trengte å flytte, fordi det var for tøft å være på bygda

Mellom 4. og 6. mai arrangeres årets Bygdepride i Ørsta og Volda. Arrangementet, som er distriktsversjonen av Pride, arrangeres i år i de to kommunene for fjerde gang. I fjor gikk 300 personer i Bygdepride-paraden, og flere tusen deltok på festivalen.

I år vil også kirken være en del av mangfoldsfestivalen. Torsdag 7. mai åpner Ørsta kirke dørene, for å holde det de kaller en regnbuemesse.

– Det var Bygdepride som tok initiativet og inviterte til et samarbeid. Da tok vi en runde på det i kirkerådet, sier Arne Moltubak, sogneprest i Ørsta.

Vanskelig tema

Bygdepride-sjef Anbjørn Steinholm Frislid er glad for å ha fått kirken med på laget.

– Vi vet at det er mange skeive i Ørsta og Volda, ja på hele Sør-Sunnmøre og Nordfjord, som ikke har kjent seg hjemme i kirken. Det har vært for mye vondt. Mange av oss har en kristen tro. Det å ikke kjenne seg velkommen, har vært tungt for mange.

Homofili og kirken har i flere år vært en tema. Blant annet har det vært stor diskusjon rundt om homofile bør få gifte seg i kirken.

Sogneprest Moltubak forteller at også i Ørsta har det vært diskusjoner.

– Endringer som skjer i kultur, tro og trosuttrykk kommer gjerne først til storbyene, så siver det ut til mindre bygder. Det har vi sett her også, også i det kirkelige landskapet. I tillegg er det i storbyene mange kirker i kort avstand, hvor man kan spisse menighetene. På bygda skal det være rom for alle, det skal det ellers også, men det er enda viktigere i Distrikts-Norge hvor det er lengre avstand mellom kirkene. Det er krevende og givende når vi får det til, sier han.

Han forteller at det også ble diskusjon i kirkerådet da de skulle vurdere om de skulle bli en del av Bygdepride.

– Det var en åpen og god diskusjon, med flere sider. Det var ikke et enstemmig vedtak, men et tydelig flertall for å åpne kirken. Jeg opplever også veldig tydelig at det vil fortsette med et godt samarbeid etter dette. Det er ulike meninger, tydelige meninger, men jeg opplever at vi står sammen, sier han, og fortsetter:

– I kirkerådet besluttet vi at vi ville være med å delta, rett og slett for å vise tydelig at vi ønsker at kirken og at kirkefellesskapet skal være åpen for alle. Jeg vet det er homofile som har kjent på at dette fellesskapet ikke er åpent for dem. Selv om vi har sagt at det er jo det, hjelper ikke det så lenge de ikke opplever det slik. Så dette er en måte å si det på.

– Litt av en reise

Steinholm Frislid i Bygdepride sier han har sett en utvikling på bygda.

– Tenk, for to år siden, da Bygdepride var arrangert for første gang. Da var vi noe rart og skummelt. Nå ønsker Ørsta sogneråd oss velkomne. Det er litt av en reise, sier han.

Selve gudstjenesten i kirken vil ligne mye på en vanlig gudstjeneste, men tekster, salmer og liturgi blir valgt ut for at den skal føles inkluderende. Sognepresten håper gudstjenesten vil være en alle kan kjenne seg igjen i, uansett legning.

– For dem som syns dette er vanskelig teologisk, vil det kanskje være vanskelig å være med på gudstjenesten.

Han forteller at det allerede har vært reaksjoner.

– Flere av reaksjonene var at man tenkte dette hører til byene og storbyene. Det samme var reaksjonen rundt gudstjenesten, at det hører til domkirkene og de store kirkene i byene. Men det er jo nettopp dette som er poenget med Bygdepride. Det skal være ok å være homofil på bygda også. Både unge og eldre har opplevd at de trengte å flytte, fordi det var for tøft å være på bygda. Derfor er dette et viktig bidrag for å vise at det er ok å være skeiv på bygda.

Homoprofil deltar

Den tidligere vinneren av NRK-programmet Stjernekamp, Knut Anders Sørum, vil også delta. Han er selv homofil, og skrev i fjor et debattinnlegget i VG hvor han kritiserte homoterapi og skrev om hvordan det er å være kristen og homofil.

Han vil også delta på et arrangement etter gudstjenesten. Da møtes de som kom til kirken for å jobbe med inntrykkene de fikk gjennom selve gudstjenesten.

– Vi tror messa kan vekke sterke følelser. Da kan det være godt at vi i ettertid kan møtes, og ta oss en prat. Kirken vil ha sine folk til stede, og vi i Bygdepride også. Ta en prat, og alle samtaler er mellom oss, sier Steinholm Frislid.

Sognepresten håper det vil bli godt oppmøte i kirken, men peker samtidig på at det viktigste er at hver enkelt føler seg velkommen.

– For meg er enkeltmenneskene det viktigste , det er dem det gjelder. Det er ikke så viktig om det er fullt eller halvfullt, så lenge de som kommer får opplevelse av at de kan komme. Da er det nok med en person, for å sette det på spissen. Men vi håper det er en gudstjeneste ikke bare skeive vil komme til, men også mange andre. Vi har store forventninger, og håper det kommer folk fra hele Sør-Sunnmøre, ikke bare Ørstad, sier han, og avslutter:

– Vi gleder oss, det er mange som er med og forbereder og legger til rette. Jeg tror det vil bli veldig fint.