Snøskred sperrer inn bygd og hytteområde

Den eneste veien ut av Veitastrond er sperret av et snøskred, og 150 innbyggere er innesperret, skriver NRK.

Det er politiet i Finnmark som melder om skredet i Fjordbukta nord for Alta på Twitter søndag formiddag.

– Vi har fått melding om at det har gått et betydelig skred i området rundt Skillefjordbotn utenfor Alta. Utfordringen er at det er mange folk som har hytte der, og som skal være sperret inn av skredet, sier operasjonsleder Stein Hugo Jørgensen til VG.

Beboerne skal ikke være tatt av skredet, men utfartsveiene er sperret.

– Vi har varslet kriseledelsen i Alta kommune, og de andre nødetatene er varslet. Vår jobb blir å komme i kontakt med dem som er innenfor skredet, og finne en måte å få dem ut på, sier Jørgensen.

Politiet ber personer som befinner seg innenfor skredet, om å melde seg til politiet på telefonnummer 02800.

Fjordbukta ligger i en sidearm til Altafjorden, om lag 20 kilometer nord for Alta sentrum. Været i Finnmark er i øyeblikket dårlig, og en rekke veier er stengt.