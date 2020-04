Snøkrise i Finnmark – Per John filmet flokk med 36 elg

Reinprodusent Per John Antii var ute og kjørte i fjellet nær Karasjok, da han brått havnet i en enorm elgflokk. Til vanlig ser man en elgku med kalver, og ved noen tilfeller små flokker på 7–8 elg. 36 elger på en plass er derimot ikke veldig normalt.

– Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg kjørte over fjellet opp på en topp. Da havnet jeg midt i en elgflokk. Det er 32 som jeg fikk filmet, også var det fire som ikke kom med, så flokken besto av 36 elger, sier Antii.

Hard vinter

Årets vinter har vært hard for beitende dyr i Finnmark. Rein har sultet, og regjeringen har satt av 20 millioner for å avhjelpe reineierne og legge til rette for god dyrevelferd og framtidig produksjon. Blant annet er det blitt fraktet inn pellets til reinen. Grunnen til krisen er at det er så mye snø at reinen ikke kommer seg ned til maten.

Men også ville dyr som elg har fått gjennomgå. Utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen (FeFo) har fått flere meldinger om utmagrede elger skrev NRK tidligere denne måneden.

Hele 103 centimeter snø har falt i Cuovddatmohkki i Karasjok kommune. Også Markanjarga i samme kommune og Ytre Holmbukt i Tromsø har satt nye rekorder, skriver NRK.

Aldri sett så mange elg på en gang

Antii tror det er den enorme snømengden som er grunnen til at han møtte på den enorme flokken.

– De sprang etter hverandre, og jeg mistenker at det var mye mindre snø på den høyden, og at det var derfor de samlet seg. I tillegg er det ungskog der, så det var også mye mat, sier han, og fortsetter:

– Det er godt med elg her, og jeg har vært mye på fjellet, da jeg har drevet med rein siden 1978. Det meste jeg har sett tidligere er for 25 år siden, da jeg så 25 elg på samme plass.

Uvanlig syn

Erling Johan Solberg, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), er enig i at mye snø kan være grunnen til den store ansamlingen.

– Jeg kan tenke meg at det er utslagsgivende. De har beveget seg inn i de beste områdene, og bruker hverandres spor til å gå i, fremfor å brøyte seg fram selv. Særlig kalver er helt avhengig av å bevege seg etter et voksent individ.

Han forteller at elgen ikke er spesielt sosial, og at den derfor ikke foretrekker å holde seg i store mengder. Han sier det er unormalt å se såpass store flokker, selv om det hender det er store ansamlinger.

– Det er ganske mange. Det hender de samler seg der det er mindre snø eller mer enn gjennomsnittet mat. Da kan de opptre i slike flokker. Det hender også de går sammen når de blir skremt. De kan profittere ved å gå i sporene til hverandre, og der er ofte derfor man ser de følger hverandre, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke så ofte man ser det, med mindre man kommer opp i lufta. Men i Finnmark er det mindre skog, så der er det kanskje mer mulig å se det. For oss som driver og merker mye elg, er det ikke uvanlig å se at de kan klumpe seg sammen når de blir skremt.

Han forteller at elgen oftere er småamper når den er i slike store flokker.

– De er ikke så godt trent til å være sammen som mer sosiale arter, og det er nok derfor de velger å trekke seg ut fra disse sosiale gruppene etter hvert.

Usikker på utslagene

Han vil så langt ikke konkludere rundt hvordan vinteren har slått ut på elgbestanden, men tror det vil vise seg i to former.

– Det vil nok kunne gi utslag på overlevelsen i løpet av vinteren, og vi vil kanskje også se det på vekten til høsten ut fra data samlet av jeger. Slike vintre kan være tøff for elgen, så jeg forventer å se noe der.

Reineier Per John Antii sier han aldri har opplevd så mye snø som i vinter.

– Jeg har aldri opplevd så mye snø som i år. Det er jo vanskelig for elgen å bevege seg i mye snø, for de går rett gjennom og blir hengende i magen.

