Småbønder i Afrika og Asia får klimamilliarder fra Gates-stiftelsen

Beløpet tilsvarer over 14 milliarder kroner.

Pengene skal gjøre det lettere for bøndene å tilpasse seg den globale oppvarmingen og skal utbetales over en periode på fire år. De er øremerket regionale innovasjoner som skal bidra til at jordbruket blir mer motstandsdyktig mot tørke, hetebølger og flom.

Ekstremvær knyttet til klimaendringene har i år ødelagt avlinger og redusert inntektene til bønder på fire kontinenter.

Bill & Melinda Gates Foundation ber om øyeblikkelig handling under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh når det gjelder finansiering av nødvendig klimatilpasning i fattige land.