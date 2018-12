Små endringar for kongeørna

Det viser resultat Rovdata har henta inn og kvalitetssikra frå dei tolv overvaka intensivområda for dei store fuglane. Kort fortalt er statusen like mange hekkingar som i fjor og ein unge meir.

– I år er det registrert 43 vellykka hekkingar av kongeørn. Det er same talet som i fjor, men tre færre enn i 2016. Til saman 48 ungar var eldre enn 50 døgn, og det er ein meir enn i fjor og seks færre enn for to år sidan, seier Mari Tovmo i Rovdata til eigne nettsider.

Annonse

Når det gjeld vaksne kongeørner blei det i år registrert til saman 34 ørner. Det er tre fleire enn i fjor.

©NPK