Slutter i Nationen – blir redaktør i avisa Valdres

– Det er selvsagt trist å forlate en avis som ligger meg svært nær. Jeg har vokst opp med Nationen på kjøkkenbordet, og har et brennende engasjement for at det skal være mulig å leve gode liv i Distrikts-Norge. Likevel kommer det noen ganger i livet muligheter som en ikke kan takke nei til. Å flytte hjem til Valdres og være med på laget som skal utvikle avisa Valdres videre er en slik mulighet. Så er det også slik at du kan drive en valdris ut av Valdres, men ikke Valdres ut av valdrisen. Nærheten til hva som går for seg i distriktene, og hva folk rundt om i Bygde-Norge er opptatt av, er gull verdt både i en avis som Nationen og i lokalaviser over hele landet, sier Havro.

Debattleder, kommentator og næringslivsjournalist

Hun har de siste årene jobbet som debattleder i Nationen, etter flere år som næringslivsjournalist og kommentator. Nå gir hun seg etter 9,5 år i Nationen.

– Jeg er veldig glad for de mulighetene jeg har fått i Nationen, som journalist, som kommentator og som debattleder, og ikke minst få bygge opp debattsatsinga #Motkultur. Nationen har gjort store løft digitalt de siste åra. Å sitte tett på den digitale omlegginga som redaksjonen har vært gjennom har vært spennende og lærerikt, og jeg tar med meg de erfaringene vi har gjort oss i Nationen videre, sier hun.

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier hun er stolt over at Hilde blir ny sjefredaktør og administrerende direktør i avisa Valdres.

– Avisa får en sjef som brenner for levende bygder og livskraftig næringsliv – Hilde lever på mange måter selv selve samfunnsoppdraget. Så er vi samtidig oppriktig lei oss for å miste en solid journalistisk kraft og en god kollega i Nationen. Men vi kan ikke henge med huet over at Bygde-Norge gjør det Nationen jo vil at bygda skal gjøre: Se og anerkjenne dyktige damer – og løfte dem opp i viktige stillinger!

Fikk pris for reportasjeserie

Havro har blant annet vært prosjektansvarlig for storsatsing "Nationen til heile nasjonen" som ble arrangert i 2018 da Nationen feiret 100 år.

– Med utgangspunkt i Nationens journalistikk og visjon arrangerte vi 19 godt besøkte debatter over hele landet. Det var fryktelig mye jobb og fryktelig moro, sier Halvorsen, og fortsetter:

Les også: Nationen vant mediepris for debattserie

– Det var en glede for meg å løfte henne opp som debattleder og ansvarlig for å bygge opp vår debattportal #motkultur. Hilde rekrutterte sterke stemmer fra hele landet, og bidro med det til at Nationen kunne levere enda bedre på formålsparagrafen om å forsvare distriktene og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Havro har også vært sentral i arbeidet med serien "Kven skal eige jorda?", der Nationens journalister fulgte pengestrømmene over landegrensene og dokumenterte hvordan jord og jordbrukseiendom har blitt et internasjonalt investeringsobjekt – med de følgende det får for bønder og lokalsamfunn over hele verden.

– Denne serien vant Nationen Internasjonal Reporter-diplom for. Hun tok også solid ansvar for å løfte serien inn som bok, som vi ga ut under avisas 100-årsjubileum i 2018, sier Halvorsen.