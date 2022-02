Slik vil landbruk påvirke ferskvannet i framtida

Det nordiske forskningssenteret Biowater jobber for tiden med et prosjekt som ser på hvordan det grønne skiftet vil endre arealbruken på landsbygda i Norden. De ser også på hvilke konsekvenser dette vil ha for vassdrag og nytten av reint vann.

Prosjektet ledes av Eva Skarbøvik, seniorforsker i Nibio, sammen med Jan Vermatt ved NMBU.

Annonse

Ifølge Skarbøvik ser de allerede viktige funn. Deriblant at bioøkonomiens påvirkning på bygdelandskapet kan ha svært negative følger for ferskvannsressursene, spesielt om det settes i kombinasjon med forventede klimaendringer.

– Det som skjer på landjorda har konsekvenser for vannet. Med et varmere og villere vær, kombinert med mer intensivt drevet landbruk, kan vassdragene stå i fare for å miste viktige kvaliteter dersom det ikke settes inn tiltak. Vil det fortsatt være mulig å drikke vannet? Vil vi kunne bade i det? Eller hva om fisken dør, slik vi har sett i Oslofjorden? En doktorgradsstudent så nettopp på verdien av vann, og arbeidet hans viser hvor viktig rent vann og en sunn vassdragsnatur er for oss mennesker, sier hun på Nibios nettsider.

Skarbøvik viser til at det er et uttalt mål å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsutviklingen.

– Dette må enten skje ved at produksjonen intensiveres, eller ved at det dyrkes opp nytt areal. Begge deler vil ha en effekt på vannmiljøet. Jordbruket må ha næringsstoffer til plantene, men næringsstoff på avveie i vassdragene er mat for algene, og når det blir for mye næringsstoff får vi algeoppblomstringer som kan være giftige. Hvis det i tillegg blir økt hogst av skog med økt erosjon og tap av næringsstoffer også derfra, kan det bli svært utfordrende for vassdragene. Derfor er det så uhyre viktig å få til økt innsats om miljøtiltakene, sier hun.