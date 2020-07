– Tidene har forandret seg siden Joika først ble lansert. Ord og grafiske uttrykk som var dagligdags den gang oppleves annerledes i dag, og det er riktig avgjørelse å endre oss i takt med dette, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs ifølge en pressemelding.

Joika-boksen, nå senere kartongen, har i 60 år hatt det samme bildet. Dette vil de nå endre, forteller Savenæs. Navneendringen vil derimot skje mer gradvis.

– Det første vi kommer til å gjøre er å ta vekk illustrasjonen av den samiske gutten. Vi vil trenge mer tid på å endre selve navnet, som vil skje gradvis for å tilvenne forbrukeren til et nytt navn, sier Stavenæs til NRK.

I pressemeldingen forteller hun at de har en god samtale med både Samerådet og Sametinget, og at Nortura ønsker å holde dialogen dem imellom tett i tiden framover.

– Vi ser at stadig flere store selskaper, både i Norden og internasjonalt, som bruker urfolks kulturer i sine produkter nå endrer sine produkter til en mer sensitiv og tidsrettet fremstilling. I en tid hvor vi i verden nå har lært mye om hverdagsrasisme, er vi svært glade for at Nortura nå tar del i denne globale bevegelsen, sier leder av kulturavdelingen i Samerådet, Christina Hætta.

– Vi vet at veldig mange har et positivt og helt spesielt forhold til Joika, også blant den samiske befolkningen. Våre produkter skal ikke bidra til diskriminering, og det må veie tyngst i denne saken, sier Stavenæs i Nortura.

Det var i april at det blusset opp en debatt rundt det samisk-klingende navnet og designet på Joika.

– Hele produktet Joika gir en gammeldags stereotypisk fremstilling av samene. Vi i Samerådet mener at Nortura gjerne kan endre denne fremstillingen, sa Christina Hætta til NRK den gang.