Slik unngår du å bli syk av maten i jula

Ifølge Mattilsynet er det nemlig flere årsaker til matforgiftning i juletiden. Den aller viktigste er oppvarming, men også sen nedkjøling, renholdsslurv og feil oppbevaring er feller du bør unngå å havne i.

"Smittekilder kan være alt fra skitne hender til rått kjøtt og jord fra grønnsaker. Fjærkre kan inneholde campylobacter-bakterier. De som bruker kjøkkenkluten til å tørke en kjøkkenbenk der julekalkunen har stått, kan, uten å være klar over det, gi hele familien tarmbetennelse og diaré i romjula", skriver Mattilsynet i en pressemelding.

70 grader

Første tips er å sørge for at maten er ordentlig oppvarmet før den serveres. Når den havner på bordet bør det helst ryke av den. Julemiddagen er kanskje den middagen i året man bruker lengst tid på. Rekker temperaturen i maten å komme ned mellom 20 og 40 grader, risikerer du at bakteriene blomstrer opp.

All mat skal være på 70 grader eller mer når den serveres, også rester dagen der på.

Nedkjøling

Men det er ikke nok at maten er varm. Når du har spist deg god og mett er det enkelt å tenke at man skal slappe av litt før man rydder bort. Det bør du ikke gjøre. Både varme og kalde retter bør ikke står for lenge i romtemperatur. Sett maten rett i kjøleskapet etter at fatet har gått siste runde rundt bordet.

Det samme gjelder dersom du skal servere en større julefrokost.

"Dersom du lager leverpostei, koker skinke eller lager riskrem, bør maten settes rett inn i kjøleskapet etter at den er avkjølt", oppfordrer Mattilsynet.

Plass i kjøleskapet

Julemiddagen består ofte av mange retter. Det bør du tenke over før maten lages. Gjør kjøleskapet klart til storinnrykk, og ta gjerne en vask på forhånd. Er det trangt om plassen, bør uåpnet hermetikk, brus, saft, vann, frukt og grønnsaker vike. Vær obs på at noen typer frukt og grønnsaker ikke er spesielt glad i romtemperatur, så velg kun de som tåler å stå utenfor kjøleskapet.

Du bør også ta en titt på termostaten i kjøleskapet, og stille den inn dersom det er nødvendig.

I et overfylt kjøleskap blir det raskt for lite luftsirkulasjon, noe som kan føre til at temperaturen stiger. For å ha god kontroll med temperaturen i kjøleskapet er det lurt å plassere et lett synlig termometer inne i kjøleskapet. Kjøtt og fisk bør lagres i den kaldeste delen, som oftest er nederst i kjøleskapet.

Matvarer som ikke har emballasje bør ikke ligge åpent i kjøleskapet, men i stedet puttes i bokser med lokk. Dette er for å unngå forurensing til andre råvarer, at kjøleskapet påvirket smaken eller at maten tørker ut.

Atskilt og rent

Som ellers i året er det også viktig å holde råvarer atskilt fra mat som er ferdig laget. Spesielt gjelder dette kjøttprodukter, fisk eller egg.

Husk å bytte arbeidsredskap mellom de forskjellige råvarene, og mellom råvarer og ferdiglaget mat – eller vask kjøkkenredskapene godt mellom hver oppgave.

Før du i det hele tatt begynner på matlagingen er det også en ting du bør gjøre for å unngå å smitte hele selskapet: vask hendene. Dette bør du også gjøre mellom håndtering av forskjellige råvarer.

Holdbarhet

Julematen varer heller ikke evig, og selv om du lager mye mat, kan du ikke regne med å kunne spise den helt frem til nyttår. Som ellers er det se, lukt og smak-regelen som gjelder. Nortura har likevel informasjon om når man bør være forsiktig.

Ribbe holder i to til tre dager, det samme gjelder pinnekjøtt og sylte. Stekte farseprodukter, som medisterkaker, holder i tre til fire dager. Dette med forutsetning om at du har fulgt listen over.

Pinnekjøttet tåler å ligger ute, men holder seg best i kjøleskapet. Disse holder også etter best før-datoen.

Tint ribbe holder i kjøleskapet i 14 dager, dersom emballasjen er hel og uten hull. Åpnet holder den i to til tre dager.

Spekemat er også vanlig på frokost- og lunsjbord i julen. Ettersom maten er behandlet, holder den seg gjerne i flere måneder. Men her bør du bruke aluminiumsfolie eller matpapir, og ikke plast. Er spekematen ferdig skåret, gjelder holdbarhetstiden på pakken.