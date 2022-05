Slik tar du vare på biene

Hjemme i hagen til Anna Jöves på Sofiemyr utenfor Oslo er summingen allerede godt i gang. Jöves har etablert en rik flora i hagen. Felles for alle blomstene er at det er nyttige vekster for pollinerende insekter.

– Jeg fikk nærmest en oppvåkning da jeg leste «Bienes historie» av Maja Lunde. Å ta vare på bier og insekter er utrolig viktig for vår framtid, sier Jöves ifølge en pressemelding fra Felleskjøpet.

Frøposer til nabolaget

Når blomstene i hagen visner har hun stor glede av å tørke dem, for deretter å dissekere og hente ut frø til neste sesong.

– Jeg har vel donert frøposer langt utover nabolaget her. Det er bare vanlige ting. Prestekrager, høstknapper, ja, helt vanlige blomster som bier, humler og sommerfugler liker, forteller hun.

I en kant av hagen til Jöves har hun latt det være rotete med kratt og gamle stubber. Et perfekt sted for insekter.

Sterk økning i salg av insekthoteller

For de som ikke gjør det meste selv, finnes det en rekke gode løsninger. Felleskjøpet opplever en økende interesse for å redde pollinerende insekter. Det siste året har for eksempel salget av insekthoteller økt med 40 prosent sammenlignet med året før.

Denne uka har Felleskjøpet donert frøposer til over 2000 kunder i nærheten av avdelingen på Fornebu i forbindelse med den internasjonale biedagen 20. mai.

Målet med kampanjen er å få flere til å så blomstereng, og ikke minst arter som er nyttige for pollinatorer.

Her er Felleskjøpets fem råd til på ta vare på biene.

Lag en blomstereng eller plant ulike blomster som blomstrer til ulike tidspunkter. Dermed får biene mat gjennom hele sesongen.

Åpne ditt eget insekthotell i hagen. Bygg selv eller kjøp et ferdig hotell hvor biene kan bo.

Sett ut vann til biene. Gjerne i en skål hvor de kan drikke. Husk å legge ut steiner, klinkekuler eller annet biene kan lande på i vannet.

Unngå å bruke plantevernmidler, soppdrepende midler eller ugressmidler i hagen.

La plenen gro litt ekstra før du slår den, så insektene kan spise av ugress og andre vekster som blomstrer.

– Handler om vår framtid

Hos Jöves på Sofiemyr har pollinatorene det svært godt, og de tas imot med åpne armer. Plommetreet i hagen står allerede i blomst, og når hun dusjer det lett med hageslangen kommer humlene umiddelbart.

– Jeg er ingen ekspert, og har bare funnet mine måter å gjøre det fint og tilgjengelig for bier, humler, sommerfugler og andre pollinerende insekter. Jeg er opptatt av at det ikke må være så komplisert. Det viktigste er at vi faktisk gjør noe. Å bevare biene handler om vår egen framtid, Jöves i pressemeldingen.