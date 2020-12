Selskapet jobber allerede med 500.000 bønder og 150.000 leverandører for å støtte dem i implementeringen av regenerativ jordbrukspraksis. Dette vil bidra til sunnere jordsmonn og vedlikeholde og gjenopprette økosystemer. Til gjengjeld tilbyr Nestlé å belønne bønder ved å betale en premium pris for varene deres, kjøpe økte volumer og investere sammen med dem. Nestlé forventer å kjøpe inn over 14 millioner tonn råvarer gjennom regenerativt jordbruk innen 2030, hvilket vil øke etterspørselen etter slike varer.

Nestlé skalerer også opp skogplantingsprogrammet sitt for å plante 20 millioner trær årlig de neste ti årene i områder der selskapet kjøper råvarer fra. Flere trær betyr mer skygge for avlinger, mer karbon fjernet fra atmosfæren, større avlinger og forbedret biologisk mangfold og jordhelse. Selskapets primære forsyningskjeder av nøkkelråvarer, som palmeolje og soya, vil bli avskogingsfrie innen 2022.

Selskapet vil fullføre overgangen til 100 prosent fornybar energi ved sine 800 fasiliteter i 187 land i løpet av de neste fem årene. Selskapet bytter ut den globale bilparken for å redusere utslipp, og vil redusere og kompensere for forretningsreiser innen 2022. Det innføres også tiltak for vannvern og bekjemping av matsvinn.

Nestlé transformerer produktporteføljen sin ved å øke tilbudet av plantebasert mat og drikke og reformulere produkter for å gjøre dem mer klimavennlige. Antall karbonnøytrale merkevarer vil øke for å gi forbrukerne muligheten til å bidra i kampen mot klimaendringer. Gjennom blant annet plantebasert mat fra Hälsans Kök, vil selskapet oppnå karbonnøytralitet innen 2022. Dette kommer på toppen av Nespressos og S. Pellegrinos forpliktelser om karbonnøytralitet innen 2022.

Kilde: Nestlé