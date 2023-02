Slik møter du lausdriftskravet på best mulig måte

(Avisa Valdres) Det var bra oppmøte i auditoriet til Valdres vidaregåande skule onsdag kveld då Tom Arild Fredriksen frå Innovasjon Noreg og Lars Erik Ruud frå Innlandsfjøset kom for å fortelje om korleis ein på beste måte kan møte lausdriftskravet.

Krav til auka beitetid og kalvingsbinge kjem i 2024, lausdrift frå 2034.

Båe forelesarane la fram idear om korleis ein kan få fram gode prosjekt, slik at ein ikkje blir sylta ned i gjeld livet ut.

Legg ein lista for høgt, så vil det gå utover livskvaliteten. Ei utbygging i etappar, der ein søkjer om støtte på ulike steg, var i korte steg fasiten. Gjerne ved at ein ikkje berre byggjer alt nytt, men også brukar den bygningsmassen ein allereie har.

Å kjøpe brukt utstyr på Finn.no er også eit smart val.

– Ein halvpart kvart år

Det var Magnhild Strand frå Norsk Landbruksrådgjeving (NLR) Innlandet som leia kvelden for storfebøndene. Før på dagen hadde dei også ei tilsvarande samling i Vestre Slidre.

Alle landbrukskontora i Valdres var involvert i dette, som er ein del av «Framtidstru i Valdres-landbruket».

Elisabeth Aasbakken (36) i Rogne ville ikkje «go big or go home», men har heller bygd om fjøset innvendig. Ho har ikkje sett opp nytt bygg. I fjor tok ho og sambuaren att halve fjøset og i år skal dei byggje om resten.

– Vi har fulle jobbar ved sidan av båe to. Han er ingeniør og eg er vernepleiar i turnus. Så har vi også to born, så vi har ikkje tid til meir, sa Aasbakken.

Dermed var ho akkurat i målgruppa for denne kvelden. Men, med 14 kyr er besetningen liten. Andre bønder kan ha bruk som er mange gonger større enn dette og vil få ein investeringskostnad som då står i stil til dette.

– Eg har drive med gard i tolv år og hadde lyst til å halde fram, men vi måtte byggje om no. Samstundes ynskte vi ikkje å gå for høgt, så kostnadsramma er på 1,8 millionar kroner. Men, den sprekk nok noko, sa Aasbakken til avisa Valdres.

– Det eg har fått høyre her i kveld var veldig relevant, la Aasbakken til.

– Vala gir konsekvensar

Lars Erik Ruud fortalde at fleire medieoppslag om bønder den siste tida har vist at ambisjonane til å vekse har teke av og har gått utover helsa til nokre.

– Det er mange som ser at løftet frå båsfjøs til lausdrift er ganske heftig. For mange blir det ei stor investering – og kanskje ei for stor investering, sa Ruud.

Han viste plansjar om økonomiske investeringar der vala ein gjer får store konsekvensar. Går ein for det flottaste og største med ein gong, kan gjelda rett og slett blir for stor. Då må ein arbeide hundrevis av timar utanom gardsdrifta for å klare å betene avdraga.

– Det er eit enormt handlingsrom. Kapitalkostnader, renter og avdrag kan blir for store. Men, alt er sjølvvalt. Ein kan skylde på norsk landbrukspolitikk, men det er til sjuande og sist de som bønder som vel løysingane, sa Ruud til forsamlinga.

– Lett å bruke for mykje

Ruud la fram smart val i møtet.

– Ein kan ikkje velje svindyre løysingar dersom verdiskapinga ikkje blir større. Resultatet på botnlinja blir då dårleg. Kvotestørrelse og kva vi kan hente ut frå gardsbruket ligg relativt fast. Det er avgrensa. Men, for ressursbruken er handlingsrommet stort, sa Ruud.

– Det er kjempelett å bruke mykje pengar på fjøs om ein ynskjer seg for mykje. Då dreg ein med seg gjeld over lang tid. Det vil då påverke handlingsrommet på garden, sa Ruud, og var klar på at ein må setje ei kostnadsgrense.

– Ein må etablere ein plattform, eit bygg, som er framtidsretta. Ein kan ta med nokre båsar til. Det kostar lite og gjer mykje. Når det gjeld teknikken, så er prisforskjellen på ein brukt mjølkestall mot ein ny mjølkerobot 1,5 millionar kroner. Ser ein på fôringsanlegget, så er forskjellen ein million eller to til, om ein vel ein rimeleg variant i staden for det heilautomatiske, forklarte Ruud.

Innovasjon Noreg

– Det å finne eit prosjekt og ikkje eit luftslott er viktig, sa Tom Arild Fredriksen frå Innovasjon Noreg.

Han fortalde om mogleg midlar ein kan søkje på og kva kriterium som ligg til grunn for om ein får det godkjend eller ikkje.

– Dei som vi ser arbeider godt med søknadene – som kanskje har søkt tidlegare og er i prosess – har vi løfta opp og behandla raskt, sa Fredriksen.

Både han og Ruud trekte fram «musehjulet», der ein pådreg seg så store utgifter at ein må skaffe inn inntekt på fleire hundre tusen kroner frå «andre prosjekt» utanfor garden.

– Eg har vore borti tilfelle med 700–800.000 kroner ein må hente inn frå andre jobbar. Då er det ikkje lønsamt å byggje det fjøset. Då seier vi nei til søknaden, forklarte Fredriksen.

Både han og Ruud hadde ei klar melding til dei frammøtte bøndene frå Valdres; Planlegg godt, sjå heile livsløpet og ikkje gjer større investeringar på garden enn at ein kan få eit godt liv.