Slik lyser folk opp den mørke og tunge tida

Psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang Nes i Folkehelseinstituttet (FHI) har oppfordret folk til å henge opp julelys før kalenderen viser desember i år. Hun mener at lysene er en enkel måte å skape hverdagsglede på.

Også helseminister Bent Høie (H) oppfordret folk til å henge opp julelys i vinduene ekstra tidlig i år.

Det virker som mange av oss har tatt til oss oppfordringen fra Bang Nes og Høie.

Gjennom Facebook har Nationen spurt om bilder av hvordan folk har pyntet til adventstiden og jul.

Berit Sæthersmoen har dekorert veggen ved eldhustrappa med blant annet julekrans, ski, skøyter og melkespann.

John Torve har sendt oss et bilde av et pyntet traktordekk, og skriver: "Jeg har laget adventskrans av et traktordekk".

Gro Anita Langeland har sendt oss et bilde av sine hjemmelagde gnomer av horn.

Annonse

Rolf Barbakken har lyst opp taket med en alpakka og et par bjeller. "Det måtte jo bli en alpakka på taket i år", skriver han.

Emilie Medhus Jensen har hengt opp adventsstjerne i vinduet til sauene.

Anne Henny Kristensen har sendt oss et bilde der hun har kledd ut en av sauene sin som reinsdyret Rudolf.

Kathrine Solli har delt et bilde av en kreativ nisse laget av skogens råvarer.

Maya Helmersen har sendt oss det koselige bilde under av en kalv som koser med eieren. Begge to er pyntet og klare for høytida.

Mari Endresen har delt et bilde av en grønn juleoppsats.