Slik kan du utnytte innmaten i gresskar

Allehelgensaftenen står for tur og gresskar skal igjen inn i norske hjem. Ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ligger det an til å bli en god gresskar-sesong i år.

For en tørr sensommer har gitt en perfekt situasjon for produksjon av frukten, forteller Anne Eline Nærstad fra Linnes gård i en pressemelding.

Lier-bonden er en av landets største gresskarprodusenter, og til årets halloween-sesong produserer hun 400.000 kilo.

– Tørken vi har vært velsignet med i august, har bidratt til topp kvalitet på gresskarene, og ikke glem, at det er mye god mat i gresskarene, sier hun.

Annonse

Ifølge tall OFG har innhentet ble det i fjor omsatt om lag 1300 tonn med gresskar. Forventningen for 2021 er 1600 tonn.

Opplysningskontoret viser til at det er mange bruksområder for innmaten i gresskar, blant annet suppe og pai.

– Men gresskar egner seg til mer enn det. Prøv gresskar i gryteretter og wokretter, bakte biter i grønne salater eller som snacks, i paier, revet i brød, rundstykker, vafler og scones. Gresskar er også godt i moser, i marmelader og som syltet garnityr, sier matfaglig ansvarlig i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Toril Gulbrandsen i pressemeldingen.

– Ikke glem at kjernene også må brukes. De må skylles og tørkes før de ristes lett i en varm tørr panne, strøs med litt salt og brukes i salater eller som snacks, legger hun til.