Slik hindrer du at nyttårsaften blir et mareritt for dyrene

Mens både barn og voksne gleder seg til nyttårsrakettene, er det flere firbeinte som opplever årets verste dag 31. desember. Ved overgangen til 2020 døde en hest i Skjåk, mest sannsynlig fordi den ble skrem av fyrverkeri. I Åsnes sa en bonde at kua hennes døde som følge av stress i fjøset etter fyrverkeri.

Hver eneste år stikker hunder av på grunn av redeselen for fyrverkeri.

– Nyttårsaften er svært belastende for mange hunder fordi de er redde for høye lyder. En skuddredd hund må ikke være alene på nyttårskvelden, og hunden må skjermes for lydinntrykkene, sier seniorrådgiver Sigrid Engeland i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet i en pressemelding.

En regel er derfor å holde oppskytingen av rakettene til rundt midnatt, selv om det er lov med fyrverkeri mellom klokken 18.00 nyttårsaften og 02.00 på første nyttårsdag.

Fakta Mattilsynets råd til hundeeiere Ikke la hunden være alene hjemme hvis den er redd for høye lyder eller fyrverkeri. Det kan forsterke ensomhet og frykt. Hvis du må reise bort, bør du ta med hunden. Pass på at hunden (og katten) ikke kommer seg ut og stikker av gårde. Hvert år stikker redde dyr av, og utløser leteaksjoner. Ikke ta med deg hunden ut for å se på raketter. Dersom hunden ønsker å gjemme seg, kan det være lurt å la den få lov til det. Vær sammen med hunden, finn et rom hvor det er minst mulig lysblink og lyder. Det er viktig å finne et rom hvor hunden føler seg trygg. Ta gjerne med hunden til et sted der det ikke er så mye fyrverkerier, for eksempel på hyttetur, hvis du har mulighet for det. Prøv å avlede oppmerksomheten. Lyd fra radioen kan fungere «normaliserende» for noen hunder, mens andre blir stresset av dette. Rakettlydene overdøver uansett radioen. Prøv deg fram. Ikke forsterk hundens frykt ved å trøste og vise bekymring. Lat som ingenting. Aktiviser hunden med innendørs lek, så får den noe annet å være opptatt av. Gå en lang tur på ettermiddagen, så er hunden sliten når kvelden kommer. Gi den gjerne mat litt sent, en mett hund faller lettere til ro. Kontakt veterinær hvis hunden er virkelig redd for fyrverkeriet. Det finnes alternative løsninger som kan dempe angsten. Men ikke driv «selvmedisinering» med legemidler gitt til annet dyr eller i annen sammenheng. Gi hunden for all del ikke menneskemedisin! Det er bare veterinærer som kan forskrive medisiner til dyr, og feil bruk av medikamenter kan forverre situasjonen. Hvis lyder og smell er et stort problem, bør du søke råd hos veterinær eller atferdsterapeut. Det må gjøres i god tid før neste nyttårsaften.

Ekstra god hørsel

Ifølge Kine Bjølsen Opstad, dyrepleier og produktsjef for dyreforsikringer i forsikringsselskapet If, er det spesielt en ting som gjør at hunder er ekstra utsatt.

– Hunder hører inntil tre ganger så godt som oss mennesker, og det er ikke mulig å forklare dem at lyden fra fyrverkeri ikke er farlig. Så det sier seg selv at nyttårsaften oppleves svært så dramatisk, sier hun i en pressemelding.

Ifølge eksperten fører denne frykten til at hunden tar andre valg enn den normalt gjør.

– Selv om koronaåret 2020 er spesielt, er det likevel mange som har besøk av venner eller familie som kanskje ikke er vant til viktigheten av å holde ytterdøra lukket. Da er det fort gjort at hunden sniker seg ut, får panikk av bråket og løper lengre av gårde enn planlagt. Så hold dører lukket og bruk bånd hvis du tar hunden med ut.

Annonse

Beroligende til hunden

Flere velger å gi dyrene beroligende medisiner før rakettoppskytingen starter.

– Det finnes flere beroligende midler på markedet. Feromondufter eller andre sprayer kan du få kjøpt reseptfritt i dyrebutikken eller hos dyrlegen. De kan være verdt et forsøk. En siste utvei er å ta kontakt med veterinæren for å få vurdert om din hund bør få en reseptbelagt medisin mot angst og uro.

Flere steder i landet finnes det derimot alternativer. P-hus hvor det er lydtett blir brukt som en plass for hundeeiere til å ta med seg den firbeinte vennen. Et annet alternativ er å ta med hunden til et område vekk fra bebyggelse, for eksempel i skogen. Da er det ekstra viktig at hunden har bånd, slik at den i tilfelle det likevel skulle være fyrverkeri i nærheten, ikke stikker av.

Les også: Sydneys nyttårsfyrverkeri kan bli avlyst på grunn av skogbrannene

Ber om forbud

Gjennom flere år har det vært diskutert om det er på tide med et forbud mot privat oppskyting av raketter. Blant andre Den norske veterinærforeningen har frontet forslaget.

– Vi mener også det ikke skal være lovlig med privat oppskytning, og at de skal kun ha offentlig godkjent fyrverkeri. Da kan man vite hvor det er oppskytning, sa Toril Moseng, president i Veterinærforeningen til Nationen i fjor.

Les også: La ikke årets siste dag bli årets verste dag for dyrene

Ved starten av desember startet dyrevernsorganisasjonen Noah en underskriftskampanje om forbud mot privat fyrverkeri. Så langt har kampanjen i overkant av 9.000 underskrifter.

– Fyrverkeri fører til lidelse og død for dyr, primært på grunn av smellene. Noah har flere ganger henvendt seg til kommunene om å sette en stopper for privat oppskyting av fyrverkeri. Nå har vi også lansert en underskriftskampanje som har skapt stort engasjement. Det er gledelig å se at så mange ønsker et forbud mot fyrverkeri som skader dyr, og det bør også være et tydelig signal til politikerne, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i Noah – for dyrs rettigheter, i en pressemelding.

Også Dyrebeskyttelsen Norge ønsker et forbud velkommen.

– Det er svært mange dyr som lider på nyttårsaften og i dagene før og etter nyttårsaften, når det smeller helt uten forvarsel. Fyrverkeris fører til både lidelse og død hos dyr hvert eneste år. Er fyrverkeri virkelig verd denne enormt store kostnaden? Spør Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, i en pressemelding.