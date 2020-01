Slik held du oppe treningsmotivasjonen

Julefeiringa, som for mange er både kaloritett og stillesitjande, er akkurat over. Men før du 1. januar trykkjer «godkjenn» på medlemsvilkåra til eit treningssenter, stopp opp ein augneblink og spør deg sjølv: Kva skal eigentleg bli annleis denne gongen?

– Det går ikkje mange vekene etter nyttårsaftan før fråfallet på treningssentera er veldig merkbart, seier idrettssosiolog Mads Skauge ved Nord universitet i Bodø.

Skauge, som mellom anna forskar på ungdomsdeltakinga på treningssenter, har òg arbeidd som personleg trenar og gruppeinstruktør i 3T-kjeda i Trøndelag. Kvart år medan feiebilane soper opp dei siste restane av stjerneskot og nyttårsrakettar, står dei ferske medlemmene utanfor med plastfilm på pulsklokka og flekkfrie joggesko, klare for å ta grep om ein ny og meir aktiv kvardag.

– Januar er månaden med klart størst pågang ved treningssentera, seier han. – Men sjølv om folk kan vere flinke med opplegget sitt i nokre veker, fell svært mange frå innan året er omme. Det er alltid trist å sjå, men hadde folk tenkt annleis om treninga si og kva dei skal få ut av ho, trur eg mykje av fråfallet kunne ha vore unngått.

– Ein kraftig ekspansjon

I den årlege «Levekårsundersøkinga» frå Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgav ikkje mindre enn 46 prosent av befolkninga at dei hadde drive med styrkjetrening i 2019. Ikkje så rart då at treningssentera for lengst har vorte ein storindustri i Noreg.

– Treningssenterbransjen i Noreg har vore gjennom ein kraftig ekspansjon dei siste ti åra, seier Skauge.

– Mange koplar nesten automatisk nyttårsforsetta om vekt og helse til trening på eit kommersielt treningssenter. Dette gjer at denne arenaen normalt blir opplevd som svært travel i januar med mykje folk, plassmangel, mas og støy og fare for regelmessig mangel på ledige apparat, seier Skauge.

Er dette miljøet eigna til å ta imot dei av oss som slit med både kunnskap om trening og motivasjon til å gjennomføre på lang sikt? Ikkje særleg, seier forskaren – og mykje på grunn av den asosiale atmosfæren.

– Forskinga viser at det sosiale aspektet er viktig for at kvarmannsen skal trivast med treninga – og i det heile for at ein kjem tilbake igjen og igjen. Sånn sett er nok andre og meir fellesskapsorienterte arenaer som den organiserte idretten eller lågterskelaktivitet organisert av såkalla «tjukkasgrupper» og liknande eit minst like godt alternativ.

Manglar motivasjon

Direktøren for kundereiser i Sats, Gaute Sandal, ser òg januar som den travlaste månaden i året.

– Det kan eg stadfeste, seier han.

– Mange vil naturleg nok komme i gang etter julefeiringa og setje seg nye mål for året som kjem. Det er definitivt også dessverre ein del av desse medlemmene som fell frå dei første månadene.

Sandal seier at mange av dei som gir opp treningssenteret, har støytt på nokre typiske utfordringar:

– Mange føler at dei manglar tid eller ein indre motivasjon. Vi legg òg merke til at ein del nye medlemmer går for hardt ut i starten og trenar tre eller fire gonger i veka før dei forsvinn etter ein månad eller to. Derfor tilrår vi heller nye medlemmer å trene litt mindre den første perioden for å få inn treninga som ein jamn rutine i kvardagen.

Fenomenet «støttemedlemmer» er eit viktig tema for bransjen, seier han.

– Mange trur vi ønskjer oss støttemedlemmer, men når kundane etter kvart forsvinn, må vi bruke mykje ressursar på å få dei tilbake. I Sats har vi derfor oppretta eit eige team som arbeider med å aktivere medlemmene våre og sørgje for at dei som bruker sentera, ikkje sluttar.

– Korleis gjer dei det?

– Dei første åtte vekene får du tilpassa eit kommunikasjonsløp som ny medlem. Viss du tidleg viser teikn på å vere ein av dei som fell ut, får du hyppigare og meir konsekvent kommunikasjon frå oss med tips og inspirasjon til korleis du kan gjere treninga til ein del av kvardagen. Vi oppmodar òg nye medlemmer til å laste ned appen vår, der du kan sjå kven av vennene dine som trenar, i tillegg til å gjennomføre gratistimen med privat trenar som følgjer med.

Uforpliktande og upersonleg

Nøkkelen til å oppnå ein vedvarande treningsmotivasjon når ein tidlegare har vore inaktiv, hevdar Mads Skauge, handlar ikkje nødvendigvis om å bite tenna saman til aktiviteten kjennest bra, men å finne noko som gir treningsglede frå starten av. Skauges råd er å velje seg ein aktivitet som anten er lystprega eller sosial – eller aller helst begge delar.

– Folk som trenar mykje, gjer det gjerne fordi det er morosamt eller sosialt. Det finst gruppetimar på treningssenteret som til ein viss grad kan møte begge desse behova, men utanom dette er sentera ein ganske uforpliktande, upersonleg og usosial arena.

Fleire effektar

I eit stille lokale i Oslo sentrum står 22 menneske på rekkje og rad. Saman er dei halvvegs gjennom ei av «formene» i tai chi, ein eldgammal kinesisk kampsport. Ein av elevane er 56 år gamle May Hennie Kristensen, som har vore til stades på Norsk Taiji Senter nesten kvar tysdag dei siste to åra. Når gruppa etter halvannan time med undervisning samlar seg til grøn te og avspenning, fortel Kristensen om dei mange forsøka sine på å gjere trening til ein del av kvardagen.

– Eg har hatt fleire medlemskap på treningssenter opp gjennom åra, og har alltid halde meg til planen i cirka seks månader før motivasjonen forsvann. Kvar gong prøvde eg å nærme meg treninga på nye måtar, men enda alltid opp med å miste lysta til å dra. Her, derimot, kjenner eg eit merkbart sakn viss eg ikkje har tid.

Ho ser den sosiale delen av tai chi som ein nøkkelfaktor.

– Det er ei heilt anna glede og energi i treninga når ein er saman om det. I tillegg har avspenninga og stressmeistringa eg får her, nesten vorte viktigare enn dei fysiske effektane. Eg kjenner det rett og slett mentalt viss eg ikkje dukkar opp, seier ho.

Eit enkelt konsept

Walisaren Pamela Hiley har undervist i tai chi i Noreg dei siste 36 åra, og har høyrt den same historia igjen og igjen.

– Mange av elevane våre kjem hit fordi dei ikkje liker miljøet på treningssenteret. Dei oppnår kanskje ein fysisk nytteverdi av å vere der, men finn ikkje tida eller roa til verkeleg å lytte til kroppen sin undervegs. I tai chi ønskjer vi å trene opp det fysiske, absolutt, men vi fokuserer i like stor grad på det mentale aspektet, seier ho.

Hiley ser dei sosiale elementa i tai chi som ei av løysingane, ikkje berre for å finne motivasjonen til å komme tilbake veke etter veke, men for å ta tak i problem knytt til stress, angst og einsemd i kvardagen. Særleg einsemd ser ho som «ei stor utfordring».

– Det finst ei enorm einsemd der ute, seier ho.

– Mange av oss kan gå fleire veker utan å røre eit anna menneske. Når du praktiserer tai chi, er du del av ei gruppe som prøver å trene opp og meistre rørslene sine i fellesskap. Du er medviten på dei andre rundt deg, og ein lærer saman. Du kjenner deg kanskje klønete i starten, men det same gjeld sidemannen.

Mykje av undervisninga på Norsk Taiji Senter skjer i det stille, men etter kvar sesjon blir det sett av cirka 30 minutt til tedrikking og samtalar. Trass den illgjetne tidsklemma, tek dei fleste seg tid til å bli verande ei stund etter timane, fortel Hiley.

– Det gir folk eit høve til å slappe av, la det dei har lært søkke inn og bli betre kjent med kvarandre. Ofte er det nokon som luftar problem dei kanskje har i kvardagen. Det å trene som del av ei gruppe er eit svært enkelt konsept, men eit som gjer ein utruleg stor forskjell i folks kvardag, ikkje berre for motivasjonen, men for den mentale helsa generelt, seier ho.