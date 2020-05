Nationens lesere deler bilder fra årets 17. mai-feiring

For mange ble det i år en annerledes feiring av nasjonaldagen. Koronapandemi og smitteverntiltak har gjort barnetog og andre store arrangementer umulig. Likevel har nordmenn feira dagen.

Nationens lesere, både firbeinte og tobeinte pynta seg til årets 17. mai-feiring. På bildedelingstjenesten Instagram har avisas lesere delt bilder, ved å merke de med #nationen.

Barnas dag

For mange er 17. mai forbundet med barnetog, sekkeløp, is, pølser og korpsmusikk. Og på grunn av barnetogene fulle med sang og flagg, kalles 17. mai for barnas dag.

Rundt om i landet har det likevel blitt arrangert alternative 17. mai-tog:

Nationens lesere har pynta både inne og ute:

Nasjonalsangen

På forhånd ble det norske folk oppmuntra til å være med å synge nasjonalsangen klokka 13.00. Også i fjøset ble sunget:

Finstas i fjøset

Både gårdsfolk og dyr har blitt pynta til årets feiring av nasjonaldagen: