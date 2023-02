Slik får du fleire fuglar i hagen

Om eit par månader yrer det av liv i hundretusenvis av fuglekasser over heile landet. Vil du ha hagen full av småfugl, er det no du skal byrje å førebu deg. Dei ivrigaste fjørkledde familieplanleggjarane går nemleg tidleg på visning.

For Jan Erik Røer på Nesodden er fuglar og fuglekasser meir enn ein hobby. Røer, som er seniorrådgivar i Birdlife Noreg (tidlegare Norsk Ornitologisk Forening), kan ikkje hugse eit liv utan fugleinteresse.

– Eg var med far min og hengde opp fuglekasser frå eg var ein neve stor, og eg har aldri slutta. I hagen og nærområdet har eg cirka 70 kassar i alle storleikar og med ulike opningar, fortel Jan Erik Røer.

Plassering

Fuglane vil ha opningar som er akkurat passe store, slik at dei sjølv kjem inn, men ikkje dei større rovfuglane. På ein liten rusletur på eigedommen til Røer får vi stadfesta mangfaldet. Her er små kasser med 28 millimeter opning til blåmeis og flugesnappar, medan kjøttmeisa må ha 32 millimeter opning for å komme inn. Staren føretrekkjer opningar på 50 millimeter, medan dei store trekassane eit stykke frå huset tilbyr større ugler ein stad å stifte familie. Her er opninga opptil 110 millimeter stor, og materiala må vere ekstra solide.

Jan Erik Røer har allereie hatt bebuarane i fjor, eit kattuglepar, på inspeksjon i ein av uglekassane. Eit blåmeislar fødd i 2019 har hekka i ein hyggjeleg og kompakt eittroms i tre år no, og ser ut til å ønskje seg den same residensen også det fjerde året.

Fuglane har eit kriterium vi kan kjenne igjen frå våre eigne bustadval: Plassering, plassering, plassering.

– Det beste er om mest mogleg av naturen rundt får stå urørt. Aller helst skal du la trea stå, i så stort område som mogleg. Det optimale for fuglane er at mest mogleg av naturen får følgje sin eigen syklus. Granskog, gammal lauvskog, viltveksande enger – då trivst dei aller best. Er du for ivrig med grasklipparen, tek du vekk den naturlege syklusen. Så heller engfrø og la det gro, rår Røer.

Han er også oppteken av å halde kattepopulasjonen nede.

– Det er veldig bra at folk fôrar fuglane, då er det fleire fuglar som overlever vinteren. Men viss det går kattar i alle skogkantar, hjelper det lite å gi fuglane mat om vinteren. Og så må vi slutte å byggje ned areala fuglane skal leve på, insisterer han. For når vi tuklar med balansen, går fuglebestandane ned.

Fakta Jan Erik Røers fuglekassetips * Bruk kassar av solide materiale – anten du lagar kassene sjølv eller kjøper ferdige. Ha gjerne metallbeslag rundt opninga, så ikkje flaggspetten hakkar opninga større. * Ulike fugleartar treng opning med ulik diameter. 28 millimeter til dei minste meisene, 32 millimeter for dei litt større, 50 millimeter til staren. Uglekassar har gjerne hol med diameter på 100–120 millimeter * Bruk solid oppheng, og heng kassene høgt, særleg om det er mykje kattar i området. * Høge kasser er lurt for å unngå at kattar og flaggspetter når ned til fuglane i kassa. * Eit steinkast mellom kassene er fint. Sørg for at kassene har inngang frå ulike vinklar, så fuglane har kvar innflygingsrutene sine. * Ikkje heng opp kassene for nær uteplassen din. Innan ungane er klekte, har du kanskje byrja å ete ute. Då blir fuglane stressa og vil fore ungane sjeldnare. * Kassane bør ettersjåast før ny sesong. Du treng ikkje nødvendigvis taum dei for gamle reir, men hugs at reir trekkjer til seg fukt og gjer at kassene rotnar fortare. Vil du ta ut gamle reir, men unngå kontakt med kravlande utøy, kan du gjere det ein kald vinterdag. Ròtne bord bør bytast ut. * Kassane bør vere på plass i mars-april. Nokre fuglar bestemmer seg kort tid før hekking, medan andre bruker lang tid på valet, særleg unge fuglar. * Her er ei god oppskrift for fuglekassebygging: www.miljolare.no/aktiviteter/fuglekasser/bygging

Færre fuglar

Dei siste femti åra har fuglebestanden i verda gått kraftig ned. Mykje handlar om nedbygging av natur, at vi krympar leveområda til fuglane. Og noko handlar om klimaendringar, for når temperaturen forandrar seg, blir balansen forstyrra i naturen.

– Temperaturen har alltid gått i bølgjer. Men no er bølgjene heftigare, det kan vere rekordmildt tidleg og så plutseleg kaldt. I fleire sesongar no har det vore mildt i mars og april og plutseleg kjølig i mai. Då blir det for lite insekt å ete, og det er det ungane lever av, forklarer Jan Erik Røer.

Blir fuglane lurt av tidleg mildvêr til å starte sesongen, kan det gå ille med ungekulla.

– Småfuglane er nærast foster når dei blir klekte, og er det kaldt og lite mat, overlever dei ikkje. Så dei fleste som hekkar her no, er fødde i 2019. Kulla etterpå er det ikkje mange igjen av, seier Røer.

Webkamera

Frå heimekontoret har Jan Erik Røer full oversikt over sine næraste fjørkledde venner. Utanfor heng fuglematarar i hopetal, og her trafikkerer blåmeis, spettmeis, blåmeis, svarttrost og flaggspett.

Røer veit ikkje berre kva artar han ser, han kjenner faktisk kvart enkelt individ. Han driv nemleg med ringmerking. I tillegg har han utstyrt mange av fuglekassene sine med webkamera, og i hekkesesongen strøymer han live på nettet. Altså har han svært god oversikt over kva artar det har vorte meir og mindre av.

– Generalistane greier seg uansett – det vil seie kråker, skjerar og meiser, sjølv om det har vorte færre meiser dei siste åra. Og det har vorte fleire av til dømes stillits og kjernebitar, som føretrekkjer litt mildare klima og liker plantar som trivst i brakkområde. Artar som krev variert og gammal skog, eller som hekkar på bakken, slit når naturareal blir bygde ned. Dette gjeld til dømes songlerke og vipe. Og trekkfuglar som buskskvett, tårnseglar og taksvaler går tilbake. For dei skal ikkje berre trivast på éin stad, dei er avhengige av at det finnast mat og optimale forhold på alle stadene dei ferdast, seier Jan Erik Røer.

Bandet til naturen

Men bortsett frå å slutte å byggje ned naturen og påverke den negativt, er det noko vi kan gjere for dei sårbare fuglane? Hjelpar vi fuglane når vi hengjer ut fuglekasser?

– Fleire fugleungar lever opp viss vi hengjer opp fuglekasser. Og fuglekasser kan gjere at artsmangfaldet aukar i kulturskog, for i den kultiverte skogen er det få hole tre og dermed få naturlege reirplassar, seier Røer.

Han understrekar likevel at fuglekasser og fôring først og fremst er viktig fordi vi blir betre kjent med fuglane.

– Når vi set oss inn i verda til dyra og får empati med naturen utanfor oss sjølv, aukar interessa for å ta vare på natur og miljø. Så svaret er todelt – vi hjelper desse konkrete fuglane, men fuglekassene styrkjer også bandet mellom oss og naturen, meiner Jan Erik Røer.

Hjelp naturen!

Biolog Rune Aae er ihuga fuglevernar, og ikkje ein augneblink i tvil om at fuglekasser og anna reirhjelp er livsviktig for villfuglane. Han understrekar at det bør hengjast opp kasser av ulike storleikar, ikkje berre meisekassar til dei minste.

– Fordi vi herjar med skogen og høgg ned dei gamle trea, er det for lite naturlege holrom til å hekke i. Hakkespettane bidreg med å lage hòler, men desse er ikkje store nok for dei største uglene, som kattugla. Og i mange område er det lite hakkespett. Derfor er det viktig at vi hengjer opp både store og små kasser, seier Rune Aae.

Han presiserer at det er veldig ulikt kva slags fuglar du får i kassene etter kvar i landet du bur. Lengst sør kan du få veldig mange ulike artar, medan på Svalbard er det berre éi moglegheit, nemleg snøsporven. Kort sagt: Jo lenger nord du kjem, desto færre fugleartar. Samtidig har du artar som berre hekkar langt nord, som lappmeisa.

Dersom du opplever at fuglekassa di står tom i hekkesesongen, betyr det ikkje at ingen brukar han.

– Det mange ikkje veit, er at fuglekasser ofte er i bruk om vinteren også – som soveplassar. Dette er ikkje dei same fuglane som har reir her, og kasser nokon har sove i, blir ofte forkasta som rugekasser fordi det ikkje er reint nok. Uansett er kassen til stor nytte, for fuglane treng ly om vinteren òg, seier Rune Aae.