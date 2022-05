Slik er rovdyrbestanden

Mandag publiserte Rovdata en oversikt som oppsummerer bestandsstatus for de fire store rovdyrene i Norge.

Det viser at det nasjonale bestandsmålet for ulv på fire til seks ynglinger er nådd, med åtte påviste ulvekull i fjor.

– I vinter er det dokumentert 12 helnorske eller svensk-norske valpekull i Norge. Totalen er den samme som i fjor, men med en nedgang fra fem til fire kull i helnorske revir og en økning fra sju til åtte kull i grenserevir, forteller leder i Rovdata Jonas Kindberg.

Det ble påvist 125–129 ulver i Norge og grenserevir i vinter. I forrige overvåkingssesongen ble det til sammenligning påvist 109–114 ulver. Brorparten av ulvene har tilholdssted på begge sider av riksgrensen.

Når det gjelder jerv er det for tredje år på rad påvist langt flere kull enn det nasjonale bestandsmålet. Målet er på 39 årlige jervekull, og det ble i fjor påvist 60. Det er beregnet at bestanden består av 386 individer.

Det ble også i fjor påvist 160 brunbjørner i Norge, ti flere enn året før. Det er det høyeste antallet bjørn registrert siden 2010.

– Til sammen ble det identifisert 160 brunbjørner, som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2021. 67 var hunnbjørner, mens 93 var hannbjørner. Som tidligere år ble det påvist flest brunbjørner i fylkene Troms og Finnmark (68), Innlandet (66) og Trøndelag (25), forteller Kindberg.

De anslår at det ble født 8,1 bjørnekull i fjor, derav flest i region 5 (Hedmark).

Også gaupa er over bestandsmålet på 65 familiegrupper. Forrige vinter ble det påvist 67.

– Etter flere år under det nasjonale bestandsmålet har gaupebestanden vært litt over målet de to foregående årene. Ut fra antall familiegrupper er det beregnet at bestanden består av 395 (327–463) gauper. Det er på samme nivå som i fjor, sier lederen i Rovdata.