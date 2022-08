Som drøvtygger er det viktig at elgen spiser forskjellige planter med ulike næringsstoffer, slik at forholdet mellom proteiner, karbohydrater og fett blir korrekt, skriver Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Gjennom fem dager i juli har forskere fra Nina og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) fulgt med livet til tre elgokser i Vega. Formålet var å observere hva elgen spiser og om den får i seg nok av de riktige næringsstoffene.

Historien til elgbestanden på Helgelandsøya startet faktisk med tre okser som i sin tid svømte over til øya på 80-tallet. Det har ført til en bestand på om lag 50 dyr i dag.

Helt siden 1991 har elgen på Vega blitt brukt til forskning, for samtlige har vært merket med radio- og GPS-halsbånd.

Videoene forskerne har hentet inn, er sekvenser på 25 sekunder tatt opp hvert tredje minutt.

Gjennom videoene har forskerne kunnet innhente kunnskap om hvilke planter elgen beiter på, og kan på den måten analysere dem og finne informasjon om både næringsinnhold og dietten til «skogens konge».

Hypotesen til forskerne, som fortsatt står ubesvart, er at de frittlevende elgene på nordlandsøya har utviklet en næringsspesifikk appetitt.