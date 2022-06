Slår alarm om afrikansk svinepest i Frankrike

Afrikansk svinepest er påvist på en gård i Tyskland, bare 10 kilometer fra den franske grensa. Det får franskmennene til å slå alarm.

– For å sikre fransk territorium, har ministeren for mat og landbruk annonsert opprustning av den veterinære overvåkingen av ville fugler, sier statsråd Marc Fesneau ifølge PigProgress.

Fesneau ber også om at sikkerhetstiltakene følges av profesjonelle aktører i bransjen, så vel som regionale myndigheter og turister.

Mistanken om afrikansk svinepest slo rot etter at 16 griser ble funnet død mellom 19. og 25. mai. Det er ikke funnet smitte hos ville fugler i området.

Villsvin er den største sprederen av afrikansk svinepest. Carl Andreas Grøntvedt, forsker og ansvarlig for svinehelse ved Veterinærinstituttet har tidligere forklart overfor Aftenposten at det hender seg at villsvin bryter seg inn i grisenes innhegninger. Spredning skjer ifølge ham hovedsakelig gjennom direkte kontakt, men det kan også skje gjennom infiserte kroppsvæsker blant griser.

I løpet av jaktåret 2020/2021 ble 450 villsvin skutt i Norge, skriver Statistisk sentralbyrå.

Forskere ved Purdue University i USA jobber nå med å utvikle en hurtigtest for afrikansk svinepest.