Slakteribedriften Fatland står for nesten halvparten av pinnekjøttet i Norge. To ganger i året, 1. februar og 1. juli, gir de pris på sine produkter til butikkjedene.

Nå innrømmer salgsdirektør i Fatland Salg, Reinert Horneland, at de bommet i å spå strømprisen i høst.

Voldsomme kostnadsøkninger

Strømprisen er nemlig med i beregningsgrunnlaget for hvor mye de skulle ta betalt.

– Det har vært voldsomme kostnadsøkninger som vi har tatt ut i våre prisøkninger. Men på strømprisen har vi ikke klart å forutse hvor høyt det skulle bli. I snitt har vi bommet med 1 krone i snitt per kW/t, sier Horneland til NRK.

Enda dyrere neste år

Snittprisen hittil i år er på over 232 øre per kilowattime. Og det ser ikke bedre ut for neste år.

– Prisene for julematen vil fortsette å øke neste år. Når vi beregner prisene for neste år, har vi tatt utgangspunkt i snittprisen for strøm i 2022. Vi har ikke noe annet valg. Det betyr dessverre at prisene for pinnekjøtt og spekemat, som krever mye strøm å produsere, går opp også neste år, sier Horneland til statskanalen.