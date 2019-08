Skyter mer og mer villsvin i svenske boligområder

– Folk ringer og sier at nå har villsvin vært i hagen fire netter på rad og at nå er det ikke noen hage igjen, sier viltnemndjeger Torkel Norlig til Sveriges Radio.

Fra Göteborg til Stockholm og Skåne er det blitt mer normalt med villsvin som holder til i byer og tettsteder.

I Sverige øker antallet villsvin fra år til år, noe som gjør at det blir trangere om plassen, og dyrene trekker mot bebyggelse.

Der tar de seg inn i hager og drar opp plener og blomsterbed. I løpet av de siste årene har antallet villsvin som skytes i boligområder økt kraftig, skriver SR.

– Det jaktes hele tiden. For et par år siden, i området hos oss, skjøt vi mer enn 200 villsvin, sier Norling.

– Gjør mye bra for naturen

Politiet får også flere søknader om godkjennelse til å jakte på villsvin i boligområder. Størst har problemet vært i Gøteborg-området, og Norling sier det må samarbeid til for å redusere problemet.

– Man skal ikke tro at noen enkeltpersoner kan løse problemene alene – ikke bønder, ikke huseiere, ikke jegere, ikke kommunen eller politiet. Bare samarbeid og kunnskap i kombinasjon gjelder.

Petter Kjellander, professor i dyrelivsøkologi ved Sveriges lantbruksuniversitet, sier til radiokanalen at man må forvente mer villsvin i byene i Sverige.

– Hvis du er bonde, liker du nok ikke dette i det hele tatt, og det har jeg full forståelse for. Men villsvinet gjør mye bra i naturen og for mangfoldet. I tillegg er det et klimakompensert og lokalt produsert kjøtt.

Blir flere også i Norge

I Norge er det på langt nær så mange villsvin som i Sverige, og i øyeblikket befinner de fleste svinene seg i Østfold. Villsvinene i Norge har kommet fra Sverige, og om 15 år anslår man at det kan være 40.000 villsvin her i landet.

Landbruksdepartementet har tidligere sagt at det ikke vil utrydde svinet i Norge.

– Målsettingen er ikke utrydding av villsvin, men vi skal ha minst mulig villsvin på et minst mulig område. For å nå målet må vi ha grunneiere med på laget, sa Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, tidligere i år.

1. november skal en handlingsplan fra Miljødirektoratet mot villsvin være klar, og Landbruksdepartementet har allerede satt i gang flere tiltak mot dyrene.

Nordisk samarbeid

Mandag møtte Olaug Bollestad sine nordiske minister-kolleger for samtaler om villsvin. De ble enige om et samarbeid for best mulig forvaltning av dyrene.

– Jeg luftet utfordringene knyttet til villsvin med de andre nordiske ministrene. Det er en stor utfordring, og den gjelder for mange av de nordiske landene, og frykten for den afrikanske svinepesten gjelder alle, sa Bollestad.

Den store frykten er at villvinen skal bidra til å spre den afrikanske svinepesten også i Vest-Europa. Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. I Kina har 40 millioner svin død eller blitt avlivet som følge av sykdommen. Sykdommen er oppdaget i flere østeuropeiske land, i tillegg til Belgia og Tsjekkia i Vest-Europa.

Tore Midtvedt, spesialist i medisinsk mikrobiologi, har tidlgiere uttalt at han tror svinepesten kan mutere og smitte mennesker, mens Verdens helseorganisasjon mener det ikke er grunn til å frykte at viruset muterer.

Fakta Afrikansk svinepest Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland). Kilde: Mattilsynet