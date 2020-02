Skulle ta ut seks ulver i Letjenna-reviret – nå er jakta over

1. januar startet jakta på Letjenna-reviret med et brak: Fire ulver ble skutt, deriblant lederparet. Tiden etter har blitt brukt i et forsøk på å spore opp to fjorårsvalper. 3. februar, en og en halv uke før jakta skulle vært over, er den stoppet av Fylkesmannen i Innlandet.

– Det har vært dialog mellom oss og Fylkesmannen, og vi ser ganske sikre på at det ikke er flere ulver der. Vi kunne kjørt fram og tilbake i 14 dager til, men hadde det vært flere hadde vi funnet dem nå. Det er ikke vits å bruke penger og ressurser på denne biten nå. Derfor har vi konkludert med at det er tømt, sier leder for fellingslaget, Arne Sveen.

Stemmer med DNA-funn

At det kun var igjen fire ulver i reviret stemmer også godt med DNA-prøver, forteller han.

– Det stemmer overens med DNA funnet på kadaver en måneds tid før jakta. Analysene viste DNA fra de fire som er skutt. DNA fra de fjorårsvalpene som ble registret etter 1. oktober har vi ikke funnet i senere tid. Derfor tror vi de har vandret ut av reviret og blitt streifulver et sted i Skandinavia.

For selve jakta startet lenge før 1. januar. Siden oktober har jaktlaget jobbet med planlegging og sporing. Dette ga umiddelbart effekt første dag av jakta.

– Disse fire hadde vi kontroll på siste uka før jakta startet. De samlet seg to dager før jakta, og så skjøt vi de 1. januar. Vi har ikke fått opp nye spor i område etter dette, sier Sveen, og fortsetter:

– Vi er et jaktlag på 260–70 personer, men det er et fåtall som har vært aktive den siste måneden. Vi kan ikke ha flere hundre biler for å søke og lete etter spor i område. Det er en oppgave som har vært dedikert til få personer. Men resten av jaktlaget har vært informert underveis, og det har ligget i kortene en stund hvordan dette ville ende.

Stoppet av genetisk viktig ulv

Han har fått tilbakemeldinger fra personer som ikke har vært med i jaktlaget, som mener de gir seg for tidlig.

– Det er noen utenfor jaktlaget som mener jakta skulle gått til 15. februar uansett. Men vi ser ingen hensikt i å fortsette. Vi har kjørt flere hundre mil i disse områdene, og ikke funnet spor. De siste fem dagene har vi også hatt gode sporingsforhold.

I januar ble jakta på de to siste ulvene i flokken stoppet, fordi en genetisk viktig ulv gikk inn i området. Da var det snakk om at denne ulven kunne finne på å slå seg sammen med de to andre ulvene. Men ettersom ting kan tyde på at det ikke er flere ulver i området, valgte også denne ulven å gå videre. Etter en uke ble jakta igjen startet.

Men når man nå har gått en måned uten å finne flere spor, var det for Sveen ventet at Fylkesmannen ville stoppe jakta.

– Fylkesmannen har sagt det på et tidspunkt kunne bli aktuelt å stoppe jakta, fordi de har vært redd for at en streifulv skulle bli skutt. Det har aldri vært vår intensjon heller å felle ulv som ikke tilhører reviret, sier han.

Fortsetter overvåking av område

Og selv om det kun ble ordentlig jakt i en dag, forteller han at selve jakta har vært langt for de involverte.

– Selv om utøvelsen var over på en dag, har jakta vært lang for oss. Vi har vært i sving fra oktober og jobbet utrolig mye med dette. Det ligger mange hundre timer med planlegging før jakta. Totalt var det mellom 500 og 700 timer med planlegging som gjorde at det klaffet den dagen. Det er ikke bare å gå ut og skyte fire ulv.

Jaktlaget vil i tiden fram til 15. februar fortsette å søke etter flere ulver i området, for å sikre at de ikke har tatt feil.

– Det er en midlertidig stopp, og hvis vi finner ulv som hører til reviret, vil jakta bli åpnet igjen. Men samtidig er det viktig at vi ikke er så ivrige at vi ender med å skyte feil ulv. Vi har hatt et vedtak om å tømme reviret.