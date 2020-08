Skulle avlive rev med skabb – drepte katt: – Dette er virkelig en uvanlig situasjon

Det var i februar at mannen fra Örnsköldsvik kommune i Västernorrlands län i Sverige fikk i oppdrag å fange og avlive en rev med skabb.

Mannen satt opp en felle i sentrum av Örnsköldsvik, og fikk raskt beskjed om at det var gått et dyr i fellen, skriver avisen Örnsköldsviks Allehanda.

Men det var ingen rev, men en katt som hadde gått i felle. I det han var i ferd med å slippe den fri, kom det en dame som ba mannen om å skyte katten. Damen mente nemlig at katten tisset over alt, og at det luktet så ille.

– Ja, jeg skjøt katten. Og selvfølgelig skulle jeg ikke ha gjort det, med resultatet i hånden, sier mannen til avisa.

Mannen er nå tiltalt for å ha skutt katten. Eieren av katten har flyttet, og har ikke bedt om erstatning.

Ifølge aktor Alexander Löfgren er mannen tiltalt fordi en katt er å se på som løsøre, og at dette kan regnes som hærverk på andres eiendom.

– Dette er virkelig en uvanlig situasjon, sier Alexander Löfgren til Örnsköldsviks Allehanda.