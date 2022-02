Skuffet over at Innlandet består: – Kunne like gjerne ikke hatt en folkeavstemning

Onsdag ettermiddag ble det klart at Innlandet fylke består. Dette til tross for at flertallet av folket ønsket å få splitte fylket.

Resultatet av folkeavstemningen viser at 50,7 prosent vil ha tilbake til Hedmark og Oppland, mens 48,1 prosent vil beholde Innlandet. Bare 3738 stemmer skilte de to partene, sier fylkesdirektør Tron Bamrud til NRK.

I Kongsvinger kommune deltok 35,9 prosent av befolkningen i avstemningen. Her ønsket 41 prosent å videreføre Innlandet, mens 57,9 prosent ønsket Hedmark tilbake. 1,1 prosent stemte blankt, viser resultatet av avstemningen.

Blant dem som ønsket Hedmark tilbake, var 33 år gamle Anne Martinsen fra Kongsvinger. Hun er skuffet over at politikerne nå viderefører Innlandet til tross for at flertallet av folket stemte imot.

– Det blir feil når de hadde en folkeavstemning, men så går de imot den likevel. Da kunne de like gjerne ikke hatt en folkeavstemning, til Martinsen.

Tror ikke folk vil stemme ved neste valg

Martinsen tror politikernes beslutning om å beholde Innlandet vil føre til at folk ikke vil stemme ved neste valg:

– Hvis de skal si en ting og gjøre en annen, så er ikke det særlig tillitvekkende.

33-åringen forteller at hun stemte for en splittelse fordi hun alltid har vært hedmarking, og alltid vil være det.

– Det handler jo om tilhørighet. Det er Hedmark og Opplandet, det er ikke Innlandet. Jeg hører til i Hedmark.

Mistet troen på politikerne

Grete Jansson (77) stemte også for å splitte opp Innlandet.

– Jeg ville gjerne ha Hedmark tilbake igjen. Vi har ikke noe felles her i det store Innlandet. Det blir for langt opp og vi blir for langt unna hverandre, sier Jansson til Nationen.

Jansson mener det blir feil at politikerne ikke hører på resultatet av folkeavstemningen.

– Hvorfor ha avstemning da? Da mister man jo troen på politikerne. Sånt gidder vi ikke å være med på.

– Har du mistet troen på politikerne nå?

– Ja, jeg har jo egentlig det. Man skal jo kunne stole på politikerne, men når de først ber oss stemme, så bør de jo også høre på det folket har å si.

Stemte for, men reagerer på politikernes beslutning

Martin Tvengsberg (28) stemte derimot for å bevare Innlandet.

– Men jeg synes jo det er fælt det ble slik det ble, at folkeavstemningen viste at man burde splitte, men at de likevel går imot det. Det synes jeg er litt rart, sier Tvengsberg.

– Da var det ingen vits å ha folkeavstemning da, tenker jeg. Det påvirker jo demokratiet vårt. Det er ikke noe vits at vi stemte når de ikke skulle ta hensyn til det vi stemte uansett, fortsetter han.

Cecilie Sæter (46) stemte også for å videreføre Innlandet, fordi hun er fornøyd med Innlandet slik det er i dag og fordi hun frykter det vil koste mye penger å splitte fylket igjen.

Selv om Sæter er fornøyd med utfallet, reagerer hun på at politikerne ikke lyttet til flertallet av folket.

– Jeg synes det var spesielt. Nå var det vel omtrent 50/50 som stemte for og imot, men litt spesielt er det likevel at de ikke lytter til flertallet, sier Sæter.