Skrantesjuke påvist på elg

I følge Hjortevilt.no antar Mattilsynet at dette er nok et tilfelle av såkalt atypisk skrantesjuke, en variant som anses å ikke smitte. Dyret skal nå testes videre for å finne ut akuratt hvilken type skrantesjuke det er snakk om.

– Vi forventer å finne noen slike tilfeller i året. Sånn sett er ikke dette dramatisk, selv om det selvsagt er spesielt at vi nå har det tredje tilfellet i Selbu, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet til Hjortevilt.no.

Mattilsynet oppfordrer jegere til å melde ifra om de ser syke eller døde hjortedyr.

Skrantesjuke er dødelig for hjortedyra, men har aldri smitta over til mennesker.