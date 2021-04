Skolebrann i Våler ble påsatt av mindreårige

Kun idrettshallen og et gammelt administrasjonsbygg står igjen etter brannen, skriver Dagsavisen.

– Vi har nå konkludert med at brannen i skolebygningen har oppstått utvendig ved bygningen som følge av bar ild. Etterforskningen har gitt politiet informasjon om barns omgang med ild ved skolebygningen, og i lys av dette anser politiet brannen som forårsaket av det, sier politiadvokat Ole Friestad i Øst politidistrikt.

Barna har forklart seg for politiet og påtatt seg ansvaret for brannen. Politiet anser saken som oppklart, men den vil bli henlagt ettersom barna er under lavalder for straffansvar.

– Dette er bare trist. Det er det eneste jeg kan si, sier kommunedirektør Ivar Nævra.