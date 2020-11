Skogsskader på austlandet er ikkje primært frå borkbiller

Bjørn Økland er seniorforskar og leiar for borkbilleovervakinga i NIBIO, og seier at auken av stor granborkbille ikkje er spesielt stor i år. Det vil seie at skadane på skogen enkelte stadar, ikkje nødvendigvis kjem av borkbille-angrep.

– Stor granborkbille kan i visse situasjonar skape epidemiske utbrot, men tre med stor granborkbille er ikkje ein epidemi i seg sjølv. Viss ein finn tre med borkbillegangar, er det ikkje lett å avgjere om dette er tre som har vore livskraftige i utgangspunktet, eller om billene har kome til dekka bord i eit tre som er skadd frå før av, seier han.

I såkalla boreal sone, som i Trøndelag og i Innlandet, er det lite skader. Dette kan vitne om at granskog kan ha meir motstandskraft mot borkbilleangrep og tørke, enn skogsområda i for eksempel Vestfold og Telemark.

– Først og fremst tørkesommaren

Det er 73 ulike borkbilleartar i Norge, men det er berre stor granborkbille som kan skape ein epidemi. I 2020 har ingen fylke overstige 10.000 biller per felle. Til samanlikning var det rundt 25.000 biller per felle i Vestfold og Telemark ved slutten av utbrotet på 70-talet.

– Overvakinga viser at skadane vi ser først og fremst er ein effekt av tørkesommaren 2018, seier han.

Det vil dei trea dei stadane med borkbilleangrep, truleg var døde eller svekt av tørke frå før av.

– Tre med tørkeskadar er eit midlertidig ressurslaget som billene vil bruke opp. Med mindre vi får ein ny tørkeperiode eller store vindfellingar av gran, vil truleg skogskadar frå borkbilla minke etter kvart som skogen får att vitalitet, seier han.

