Skogfond kan brukes til opprydding

Direktoratet har samtidig lagt inn noen forbehold: For å få støtte må det brukes til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall. Tiltaket må også være skadeforebyggende eller nødvendig forarbeid for foryngelse.

Årsaken til at det åpnes for dette er at det ikke vil være økonomisk lønnsomt for alle skogeiere å rydde opp vindfall etter stormen i november.

– Opprydding av vindfelt gran i hogstklasse IV og V kan være eksempel på et skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skader av stor granbarkbille, sier seksjonsleder Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.

Investeringer

Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog. Skogeier må skatte av inntekter fra tømmersalg, men den delen som settes på skogfondkontoen blir ikke inntektsført eller beskattet før pengene tas ut av fondet. Når skogeier tar pengene ut av fondet, så inntektsføres og skattlegges kun 15 prosent av beløpet.

Pengene satt av i skogfond må i utgangspunktet brukes på investeringer, og det er kommuner som har vedtaksmyndighet for skogfond.

Tilleggsinnbetaling

Ifølge landbruksdirektoratet er det rapportert inn at en del yngre skog har blåst ned under stormen. Flere skogeiere må derfor starte arbeidet med foryngelse på nytt.

– Vi ser at det kan være en del felter i den yngre skogen som trenger opprydding, men hvor kostnadene til oppryddingen kanskje vil være høyere enn tømmerinntektene. Det kan da være aktuelt å bruke skogfond for å dekke underskuddet, sier Svanøe-Hafstad.

Myndighetene åpner for at de som har omsatt tømmer og gjort avsetning til fondet i løpet av fjoråret kan foreta en tilleggsinnbetaling, med frist 6. februar.