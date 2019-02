Skogeierne tjener mer - men færre hogger

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt økte inntektene for skogeiere med positiv inntekt med 8 prosent i gjennomsnitt fra 2016 til 2017. I snitt tjente de 723.000 kroner i bruttoinntekt i 2017.

Samtidig faller inntektene for næringen totalt. Drøye 840 millioner ble resultatet for personlige skogeiere i 2017, 10 prosent mindre enn i 2016.

Man ser også at antallet skogeiere med positiv inntekt går ned. Dette er det en grunn til, skriver SSB.

– En av grunnene til at stadig færre personlige skogeiere har positiv skoginntekt, er at flere små skogeiendommer ikke lenger blir regnet som næringsvirksomheter etter at det kom nye regler i 2016. Dessuten viser antall skogeiendommer med salgsavvirkning i løpet av ett år samme nedadgående trend: Skogeierne hogger sjeldnere, og kvantumet er større når de først hogger.

Det betyr at det kan bli store variasjoner fra år til år.

Størst inntekt var det for skogeiere i Hedmark, mens flest skogeiere med positiv inntekt finner man i Oppland.