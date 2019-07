DSB advarer: Stor skogbrannfare flere steder i helgen

Det er Yrs skogbrannvarsel som viser at skogbrannfaren øker inn mot helgen. Høye temperaturer og lite nedbør over hele landet gjør at skogbrannfaren øker.

Både i Kongsvinger (Hedmark), Luster (Sogn og Fjordane), Tingvoll (Møre og Romsdal) og Narvik (Norland) vil det bli stor skogbrannfare, mens det stedvis i Hedmark, Oppland, Buskerud, Hordaland, Norland, Troms, Finnmark og Trøndelag stedvis blir fare for skogbrann.

Setter inn ekstra helikoptre

Inn mot helgen velger direktoratet å sette inn ekstra helikoptre for å øke beredskapen. Allerede torsdag settes det inn syv helikoptre i beredskap.

Skogbrannhelikoptrene er lokalisert i Tana, Tromsø, Mo i Rana, Trondheim, Sauda, Kjeller og på Torp og dekker dermed hele landet.

– DSB har høy beredskap og vurderer skogbrannsituasjonen løpende. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og helikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann, sier Daae til Nationen.

Ikke sikkert med grønn indeks

Så langt i år er det er det registrert 482 gressbranner og 192 branner i skog og utmark. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet.

Og selv om skogbrannindeksen til Yr er grønn der du bor bør du ikke være for sikker. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) advarte tidligere i sommer om at det fortsatt kan være tørt.

– Selv om det ikke er like tørt og varmt som i fjor, må hver enkelt av oss likevel vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, sa DSBs direktør Cecilie Daae den gang.

Høye tempraturer og lite regn

Natt til torsdag var det årets første tropenatt flere steder i Norge, og statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe varsler at det blir flere.

– I Oslo blir det trolig tropenatt natt til lørdag. Også flere steder langs kysten i Sør-Norge vil trolig oppleve tropenatt de neste dagene og kanskje også Nordland, sier han til NRK.

Til helgen er det varsler over 30 varmegrader flere steder, og langtidsvarslet viser at det vil bli lite regn i dagene fremover, noe som vil øke skogbrannfaren utover i neste uke.

Høye temperaturer vil også føre til økt snø- og issmelting, noe som kan gi flom, skriver Varsom.no.

"Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring," skriver de.

Vannføringen i elver rundt Jostedalsbreen er mest utsatt.

Selv om det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september i hele landet, bør du til helgen kanskje være ekstra forsiktig med hvor du tenner opp. Er du usikker på hvor bålforbudet gjelder? Les om bålforbud og skogbrann her: