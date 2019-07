Skogbranner i Sibir kan øke smelting av is i Arktis

Brannene som feier over millioner av hektar tørr taiga, innhyller store byer i svart røyk, sot og giftige gasser.

Til sammen dekket brannene mandag 3,2 millioner hektar, først og fremst i Jakutia-regionen i nord og Krasnojarsk- og Irkutsk-regionene i Sibir. Brannene er utløst av lyn og torden i 30 graders varme og spredt ved hjelp av sterk vind.

Den sure røyken rammer ikke bare mindre bosetninger, men også større byer i Vest-Sibir og Altai så vel som i Uralfjellene, som Tsjeljabinsk og Jekaterinburg. Søndag nådde den Kasakhstan, inkludert hovedstaden Nur-Sultan.

– Røyken er fryktelig. Den kveler meg nesten, og jeg blir svimmel, sa pensjonisten Raisa Brovkina, som ble lagt inn på sykehus i Novosibirsk på grunn av røyken.

Global oppvarming

Rent bortsett fra helsefaren for lokalbefolkningen, mener eksperter årets skogbranner kan sette fart i den globale oppvarmingen.

– Brannene i den østlige delen av landet er ikke lenger et lokalt problem. De har utviklet seg til å bli en økologisk katastrofe med konsekvenser for hele landet, sier den russiske avdelingen av Greenpeace.

De sier at nesten 12 millioner hektar skog er gått med i år, noe som innebærer betydelige CO2-utslipp og reduserer skogens framtidige kapasitet til å absorbere CO2.

Verdens meteorologiorganisasjon WMO viser også til at sot som faller ned på is og snø, gjør den mørkere, slik at den ikke like lett reflekterer sollyset. Dermed blir varmen sperret inne.

Noen forskere har lagt ut satellittbilder fra NASA som viser hvordan røykskyer driver innover arktiske områder.

Permafrosten smelter

Greenpeace-eksperten Grigorij Kuksin sier at soten og asken framskynder smeltingen både av isen og permafrosten. Dette gjør at kraftige drivhusgasser som metan slipper ut og får den globale oppvarmingen til å gå raskere.

Han sier at utslippene fra brannene er like store som fra store byer. Og at virkningene brannene får på klimaet, bidrar til nye branner.

Greenpeace krever at russiske myndigheter gjør mer for å bekjempe brannene. Men det er lettere sagt enn gjort, siden Russland ikke har penger til å sette i gang noen form for effektiv slokking.

De fleste av brannene raser i fjerne og utilgjengelige områder, og myndighetene setter inn styrker bare om de mulige skadene overgår kostnadene av å bekjempe brannene.

