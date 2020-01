Skjøt villsvin på Hvaler – tror det svømte fra Sverige

Fredag ettermiddag ble et villsvin felt på Herføl på Hvaler i Østfold. Villsvin i Østfold er ikke noe nytt, men det er det derimot på øyene i Ytre Oslofjord.

Svinet skal ha kommet svømmende fra Sverige, oppgir Henrik Adolfsen, en av jegerne, til Fredriksstad Blad.

Svinet skal ha kommet til øya tidlig i januar. I tillegg skal det være seks griser til på øya.

– Nå er det noen dager siden vi har sett dem, så vi vet ikke om de er her lenger.

Svinet som ble skutt var på 90 kilo.

Skutt i Trøndelag

Flere frykter at villsvinet skal få spre seg i Norge. Dersom Norge ikke holder bestanden nede, regner myndighetene med at bestanden vil øke fra mellom 400 og 1200 individer i dag, til over 40.000 om 50 år. Dyrene har vandre inn fra Sverige, og holder i dag hovedsakelig til i Østfold.

I fjor ble det skutt et villsvin i Trøndelag. Dette var første gang et villsvin ble sett så langt nord i Norge.

Flere er skeptisk til villsvin i norsk natur, da villsvinet er blant smittesprederne av afrikansk svinepest. Den afrikanske svinepesten har spredt seg ut i verden de siste årene – mye på grunn av villsvin.

Utbruddene av den dødelige svinesykdommen er vanskelig å stoppe. Pesten er utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Handlingsplan

I Sverige har bestanden har eksplodert de siste årene. I Sverige vedtok myndighetene i 1988 at villsvin skal være en del av svensk fauna.

Nylig leverte Mattilsynet og Miljødirektoratet en handlingsplan for hvordan villsvinbestanden skal holdes nede i Norge. Bestandsovervåking, helseovervåking, grunneiersamarbeid og forbud mot fôring av villsvin er blant punktene som da ble presentert.

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sa Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet, da planen ble presentert.